5.6 % معدل النمو السنوي للسكان منذ عام 2010

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت بيانات تقرير مؤشرات التنمية البشرية 2016 الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي، ارتفاع عدد سكان الإمارة ليصل إلى 2.908 مليون نسمة حسب تقديرات منتصف 2016، بمعدل نمو سنوي 5.6% منذ عام 2010.

وتخطّى عدد المواطنين النصف مليون مواطن لتصل تقديراتهم إلى 551,535 مواطناً ومواطنة في منتصف عام 2016، وكانت نسبة النوع عند المواطنين في تلك السنة 105.1 ذكر لكل 100 أنثى، ويتمركز 62.1% من سكان الإمارة في منطقة أبوظبي، تليها منطقة العين 26.4%، في حين يقيم 11.5% من إجمالي السكان في منطقة الظفرة.

وعلى صعيد آخر، نجد أن 82.5% من 64 سنة، في حين تقل أعمار 16.6%عن 14 - السكان تتراوح أعمارهم في الفئة العمرية 15 سنة و1% فقط من السكان أعمارهم 65 سنة فأكثر. كما بلغت الكثافة السكانية 48.9 فردا للكيلو متر المربع في عام 2016.

ويعد مجتمع أبوظبي مجتمعاً عاملاً، يبلغ معدل السكان 15 سنة فأكثر فيه 83.5% من إجمالي السكان، ويبلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام 68.1%، كما يعمل 65.1% من إجمالي سكان الإمارة.

وتشير البيانات إلى أن 18.5% من السكان 15 سنة فأكثر خارج القوى العاملة، مع فارق كبير بين الذكور 8.9% والإناث 39.3%، إلا أن 70.2% من الذكور خارج قوة العمل هم طلاب مقابل 24.3% للإناث خارج قوة العمل هن طالبات و54.3% من الإناث خارج قوة العمل هن ربات بيوت، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح 81.5% لعام 2016 في إمارة أبوظبي، بتفوق واضح للذكور 91.1% (على الإناث) 60.7%.

ويعتبر سكان الظفرة الأكثر نشاطاً بين الأقاليم حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح 91.5%، مقابل 82.2% و74.4% في أبوظبي والعين، كما يعيل كل 100 فرد في قوة العمل حوالي 47 فرداً من الأفراد خارج قوة العمل، ويعتبر معدل البطالة من المعدلات المتدنية على المستوى العام حيث يبلغ 4.4% لعام 2016، في إمارة أبوظبي مقابل 95.6% مشتغلين، ويبلغ معدل البطالة أوجه بين الشباب 15- 24 سنة بنسبة 15.8%.