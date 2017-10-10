«إحصاء أبوظبي»: 95 مليار درهم الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة في 2016

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

حققت إمارة أبوظبي فائضاً في ميزان التجارة السلعي خلال العام الماضي بلغ 74 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التجارة الخارجية للإمارة 309.6 مليار درهم، وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 728.5 مليار درهم، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4.4%، وساهم بمقدار 72.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير مؤشرات التنمية البشرية 2016 - إمارة أبوظبي - الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي أمس.

وقال التقرير «انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم إمارة أبوظبي، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، أعلنت حكومة أبوظبي خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي. لذا فقد كان من الضروري عرض أهم مؤشرات القطاعات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، التي من شأنها أن تسهم في إظهار التطور الحادث في الإمارة في الجوانب الاقتصادية».

وأفاد التقرير، بأن القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) ساهمت بنسبة 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الأسعار الثابتة نمت بنسبة 2.8% في عام 2016، وكانت نسبة النمو للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة 2.7%.

كما يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة أبوظبي من أعلى المعدلات على مستوى العالم، وقد بلغ حوالي 246.5 ألف درهم لعام 2016، وكان إجمالي تعويضات العاملين 227.7 مليار درهم بالأسعار الجارية في عام 2016.