معرض أبوظبي للطيران 26 فبراير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أمس مطار البطين للطيران الخاص عن الإطلاق الرسمي للدورة الخامسة لمعرض أبوظبي للطيران، وذلك نتيجة الإقبال المتزايد لرواد القطاع على المشاركة في المعرض.

وسيتم تنظيم معرض أبوظبي للطيران 2018 في الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2018 كجزء من فعاليات أسبوع أبوظبي للطيران والفضاء.

ويقام معرض أبوظبي للطيران في دورته الخامسة بأسلوب عرض جديد، حيث ستقسم المساحة إلى ثلاثة مناطق رئيسة، وهي حظيرة الطائرات، الشاليهات ومنطقة العرض الخارجية، لتصل مساحة المعرض الكاملة إلى 60 ألف متر مربع من مساحة مطار البطين للطيران الخاص.

كما ستعود أهم الشركات العالمية المصنعة للطائرات الخاصة للمشاركة في معرض 2018، لتضم شركة «داسو للطيران»، و«جلف ستريم»، و«امبراير»، و«بوينغ بزنس جت»، فضلا عن مشاركة الشركاء الاستراتيجيين المحليين والإقليميين على غرار شركة أدنوك، وأبوظبي للطيران، وخدمات فالكون للطيران، ورويال جت.