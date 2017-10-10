«ديكوبيلد» يعقد في دبي الأسبوع المقبل

أمنه الكتبي(دبي)

كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تفاصيل الدورة الأولى لمعرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد» الذي تنظمه المؤسسة للمرة الأولى في إمارة دبي خلال الفترة من 18الى21 أكتوبر الجاري ضمن مبادراتها الرامية لتحقيق الاستقرار السكني واستراتيجيتها لعام 2020.

وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان إن إطلاق معرض «ديكوبيلد» يأتي في إطار سعي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى المساهمة في تحقيق خطة حكومة دبي لعام 2021 الهادفة إلى جعل الإمارة المكان المفضل للعيش، من خلال تطبيق رؤيتها القائمة على تأمين مسكن لكل مواطن، وتحقيق رسالتها المتمثلة بإسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم بتنفيذ حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة وميسرة، بما يحقق التوازن بين الجودة العالية والاستدامة.

وبين أنه تم تأجير 90% من مساحات المعرض الذي تعقد فعالياته في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» بدبي.

وأكد علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن رعاية الدائرة لمعرض «ديكوبيلد» في انطلاقته الأولى من إمارة دبي، ينطلق من حرص اقتصادية دبي على تبني المبادرات والمشاريع الفتية التي تسهم في تنمية قطاعات الأعمال وتعزيز تنافسية مختلف الأنشطة التجارية بإمارة دبي على الصعيد المحلي والعالمي إلى جانب توطيد المصالح المشتركة مع مجتمع الأعمال لنكون شركاء في مسيرة تقدم الإمارة.

وأشار إبراهيم إلى أن سوق البناء يشهد نمواً ملحوظاً بدبي في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارات، حيث حازت دبي على 70% من أعمال مشاريع البناء في الدولة خلال عام 2016.

وقال خالد محمد بدري مدير إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات في البلدية، إن رعاية «ديكوبيلد» تأتي انطلاقاً من حرص بلدية دبي على المساهمة في إسعاد متعامليها من خلال دعم جميع المشاريع الهندسية المقامة في الإمارة.

وأكد المهندس طارق بن ديماس المدير العام لجمعية المهندسين في الإمارات، أن رعاية الجمعية لدورة «ديكوبيلد» الأولى في دبي يندرج في إطار حرصها على رعاية ودعم الفعاليات والمعارض ذات الصلة بالقطاع الهندسي، بل ودعم القطاع الهندسي في الدولة بشكل عام وفق رؤية الجمعية بالمضي قدما نحو تطبيق أفضل الممارسات الهندسية في الإمارات.