«المالية» تطلق الربط الإلكتروني مع حكومة أم القيوين

دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية الربط الإلكتروني مع حكومة إمارة أم القيوين، ويسهم الربط الإلكتروني بين الأنظمة المالية للحكومات المحلية مع نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، في الإيفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي، بحسب بيان أمس.
وشدد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، على أهمية عملية تنسيق السياسات والإجراءات المالية وموائمتها مع أفضل الممارسات العالمية على صعيد العمل المالي الحكومي، لضمان وحدة الرؤية والتوجه بين الحكومة الاتحادية ومختلف الحكومات المحلية.
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وقال الخوري: «يضطلع المجلس بدور مهم في دعم توجه دولة الإمارات في تعزيز كفاءة الإنفاق والاستثمار الحكومي وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً واجتماعياً وبما يتلاءم مع الأولويات الحكومية، وتوفير البيانات المالية بمختلف أنواعها وأحجامها، لدعم عملية صنع القرار».
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وقدمت إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في الوزارة دراسة لتحديد وتقييم السيناريوهات المالية في الدولة، شملت نموذجاً اقتصادياً يتضمن أهم المتغيرات التي تربط بين السياسة المالية وعملية النمو الاقتصادي، وتقوم الدراسة على بناء توقعات مستقبلية تستند إلى مختلف السيناريوهات المرتبطة بأسعار النفط، والتي أظهرت بمجملها مواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة على الرغم من انخفاض الأسعار، معززاً بالقطاعات غير النفطية، ومنها القطاع العقاري وقطاع الصحة وقطاع النقل.
وأضاف الخوري: «تعمل هذه الدراسات على توفير بيانات مالية دقيقة تدعم الوزارة والجهات المعنية في عملية التخطيط الصحيح والدقيق للمشاريع والميزانيات، حيث أشارت هذه الدراسات إلى وجوب مواصلة رفع كفاءة الاستثمار الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات والاستمرار في بناء العوازل المالية»،