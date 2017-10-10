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«اقتصادية أبوظبي» تبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية مع اليابان
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تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمكتبه امس مع معالي هيروشيغي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الذي يزور الدولة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين إمارة أبوظبي واليابان.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك في مجال الاستثمار وقطاع الصناعة، وذلك من خلال بحث سبل تعزيز الفرص الاستثمارية للشركات اليابانية في عدد من القطاعات الاقتصادية بإمارة أبوظبي بالإضافة إلى توفير الدعم والترويج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كلا الجانبين.

كما بحث الهاجري والوزير الياباني نتائج اجتماع الدورة الخامسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي التي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو في 19 يوليو الماضي والتي تمخض عنها تشكيل فريق عمل مشترك لتسهيل تنفيذ المشاريع ضمن فرق العمل المنضوية تحت المجلس والمعنية في قطاعات الصحة والطاقة والتعليم ونقل التكنولوجيا والمعرفة الاقتصادية.

وأكد الجانبان حرصهما على تفعيل وتطوير دور مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وخاصة المشاريع الاستثمارية المتاحة في كل من أبوظبي واليابان، وذلك لمواصلة مساعيه الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وأكد معالي سيف الهاجري رئيس الدائرة حرص حكومة إمارة أبوظبي على مواصلة مساعيها الرامية إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع اليابان، والتي تعد أحد أهم شركائها الاستراتيجيين في المنطقة موضحا أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين الصديقين للمساهمة في تعزيز هذه العلاقات من خلال بناء شراكات استراتيجية مبنية على المصالح المشتركة بما يحقق أهداف وطموحات قيادتي البلدين الصديقين. ... المزيد
     
 

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