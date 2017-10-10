أم القيوين (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على الخطط المستقبلية لوزارة الاقتصاد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في الديوان الأميري بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد يرافقه المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية وسعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية.

واستمع صاحب السمو حاكم أم القيوين من معالي المنصوري إلى شرح مفصل حول سياسة واستراتيجية الوزارة التي سيتم تنفيذها.

حضر الاستقبال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين.