«مايكروسوفت» تحدث ثورة في تأمين سلامة بيئة العمل

دبي (الاتحاد)

قدمت شركة مايكروسوفت إلى زوار «أسبوع جيتكس للتقنية لعام 2017» أمس، عرضها التجريبي الخاص بتقنيات سلامة مكان العمل، التي صممت على أيدي شركات رائدة في صناعة منصات الخدمات المعرفية.

وأظهرت مايكروسوفت للزوار خلال العرض التجريبي لسلامة أماكن العمل كيف يمكن تحويل أي كاميرا مراقبة إلى أداة تستخدم للحماية والأمن، ويتم ذلك بفضل الاتحاد المثالي بين السحابة الذكية والحافة الذكية، كما كشف العرض التجريبي كيفية استخدام السحابة الذكية في أخذ لقطات من كاميرات المراقبة للتعرف على الوجوه والتمييز بين الأشخاص المصرح لهم وغير المصرح لهم.

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لشركة مايكروسوفت الخليج: «أصبحت سلامة المباني أولوية قصوى مع استمرار الإمارات في المضي بقوة نحو الصناعات الثقيلة من الحديد الصلب والمواد الكيميائية، وأحب التنويه بأن مايكروسوفت توجد منذ فترة طويلة في طليعة الثورة الصناعية الرابعة من خلال توفير الخطوط غير الواضحة بين العالم الرقمي والمادي، وذلك عبر تقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي، ويعد معرض جيتكس المكان المثالي لنا لعرض منصتنا للخدمات المعرفية وحلولنا المبتكرة التي تنقل بدورها بيئة مكان العمل إلى عهد جديد».

وشاهد الحضور عرضاً حياً لتقنية الذكاء الصناعي المتمثلة بشات بوت الذي يعمل كضابط أمني، ويقوم بإعطاء أصحاب العمل التنبيهات اللازمة في الوقت الحقيقي لأي مخالفة تحدث، كما شمل العرض مراقبة السلامة وقدرة السحابة الذكية في الكشف تلقائياً عن التهديدات مثل اندلاع النيران، وترك الأشياء غير المناسبة في أماكن خطرة وكذلك كشف العمال الذين لا يرتدون أدوات الحماية المناسبة، إضافة إلى ميزة الكشف التي تقوم بعملية إتمام المهمة من خلال التأكد بأن المشكلة قد تمت معالجتها وإرسال رسائل خاصة إلى الأشخاص المعنيين.