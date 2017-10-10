20 مليار درهم الاستثمارات التراكمية لـ «دو» في قطاع الشبكات

أشار عثمان سلطان، إلى أن الشركة تتوجه إلى نحو تعزيز الإيرادات غير التقليدية من خارج قطاع الاتصال التي تمثل 2% من إجمالي عوائد الشركة، وذلك عبر تقديم الخدمات المدارة وخدمات استضافة البيانات والخدمات السحابية للشركات، والتركيز على مجال المجمعات والمدن الذكية وخدمات المحتوى والبث التلفزيوني بشكل عام.

وأكد أن تأثير انخفاض أسعار التجوال الخليجي جاء محدوداً على هوامش أرباح الشركة، معتبراً أن التخفيض يصب في صالح المشتركين وإقراره جاء ضرورياً لإحداث تكافئ وتوازن في الأسعار.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «دو» أن قطاع خدمات الاتصال يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد غير النفطي في الدولة، ومع دخول القطاع عصر جديد من التحولات على جميع الصعد والمجالات، يبرز دور قطاع خدمات الاتصال، باعتباره أحد الركائز الأساسية نحو مستقبل أكثر ذكاءً عبر كافة القطاعات.

وقال إن قطاع خدمات الاتصال يعد أيضاً من اهم القطاعات ذات المخرجات المعرفية، إضافة إلى كونه يمثل الحاضنة الرئيسة للابتكار ونظراً لحيوية وديناميكية هذا القطاع، فإن الشركة تؤمن بأن المستقبل يحمل معه المزيد من المفاجآت والابتكارات الجديدة التي ستعزز راحة الإنسان في مدن المستقبل الذكية.