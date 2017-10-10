شرطة دبي تطلق «درايف ثرو» لتقديم 19 خدمة ذكية

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركة مِراس، على هامش جيتكس وحدات ذكية جديدة «درايف ثرو»، في ثلاث من وجهات «لاست إكزت» في دبي تقدم 19 خدمة ذكية بقصد توفير سبل الراحة للمتعاملين، عبر تيسير ومرونة الإجراءات منذ اختيار العميل للخدمة، وهو داخل مركبته حتى الانتهاء من المعاملة وتسليمها له.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء افتتاح سموه مركز الشرطة الذكي، جاءت بتعميم هذه التجربة الذكية على مناطق دبي السكنية والتجارية مستقبلاً وتوفير أرقى الخدمات الشرطية الذكية من أجل تسهيل وسرعة وصول وتواصل الجمهور مع الشرطة وتخفيف العناء والوقت عليهم وإسعادهم.

إلى ذلك، عرضت شرطة دبي خلال المعرض 4 خدمات وابتكارات جديدة تستهدف (أصحاب الهمم) بقصد تيسير الحياة عليهم وتحقيق توجهات شرطة دبي في دعمهم.