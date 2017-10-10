خدمات «محمد بن راشد للإسكان» ذكية بنسبة %100

فهد الأميري (دبي)

قال سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في تصريحه لـ«الاتحاد» على هامش معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» إن كل خدمات المؤسسة ذكية بنسبة 100%. وأضاف «شمل التطوير الذي قمنا به في المؤسسة الموقع الإلكتروني والخدمات الذكية فضلا عن التطبيقات الموجودة على الهواتف».

وأوضح أن تطوير الموقع الإلكتروني شمل الزيارة الافتراضية للمساكن، من حيث معرفة مساحات الغرف بالمسكن وإمكانية تغيير ديكور الغرف، ليتمكن أصحاب المساكن من تقدير مساحات مساكنهم المستقبلية وأيضا تغيير أنواع وألوان الأثاث والديكور، للحصول على تصور كامل حول مسكنه الذي يخطط لتشييده.

وأضاف قرقاش إن التطبيق الفعلي لنظام السكن الافتراضي على الموقع الإلكتروني وتطويره، علاوة على إمكانية تحميله على تطبيقات الهواتف الذكية، يتميز بسهولة تصفحه والاستفادة من كل تفاصيله خاصة لدى مستخدمي الهواتف الذكية لأنهم على إطلاع مستمر على جديد تطبيقات هواتفهم النقالة».

ولفت إلى حرص المؤسسة على تطبيق الخدمات الذكية والصديقة للبيئة من خلال النماذج التي تم طرحها في «المسكن الأخضر النموذجي الذكي» في مشروع يضم 1240 مسكناً بمنطقة البرشاء سابقا، موضحا أن المؤسسة تعمل بخطى ثابتة ومبتكرة نحو تطبيق متطلبات الاستدامة البيئية في جميع مشاريعها الإسكانية والارتقاء بمشاريعها ومبادرات الاستراتيجية التي تطلقها بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدولة، ويتوافق مع أرقى المعايير العالمية، ما يحقق إسعاد المواطنين.