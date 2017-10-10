«صحة أبوظبي» تطلق «نظام إدارة الطوارئ»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الصحة بأبوظبي «مشروع نظام إدارة الطوارئ» والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تخدم متخذي القرار أثناء حالات الطوارئ، وذلك خلال مشاركة الدائرة في معرض «جيتكس» للتقنية 2017 المقام في مركز دبي التجاري.

وقال علي محمد آل علي مدير إدارة تقنية المعلومات في الدائرة في بيان أمس إن نظام إدارة الطوارئ نظام لحظي يستخدم في حالات الطوارئ بأبوظبي، يقدم قاعدة بيانات تتوفر فيها معلومات محدثة تشمل موقع أقرب مستشفى لموقع الحدث، وعدد الأسرة المتوفرة فيه وتخصصات الأطباء العاملين فيه، وأقرب مركز لنقل للدم في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى المخزون الطبي والدوائي المتوفر، لكي يسهل على متخذ القرار توجيه فريق الطوارئ المكلف في موقع الحدث.

وأوضح آل علي أن تفعيل المشروع سيكون في بداية العام القادم ليشمل المستشفيات الحكومية في إمارة أبوظبي كـمرحلة أولى، ثم يشمل المستشفيات الخاصة التي تتوفر لديها خدمات الطوارئ.