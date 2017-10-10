«تنظيم الاتصالات» تطلق نظاماً لتسريع الاستجابة الذكية للحوادث المرورية

دبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع كل من شرطة أبوظبي وشرطة دبي عن اعتماد عدد من مراكز الطوارئ في دولة الإمارات لدعم نظام «eCall» للاتصال الآلي في حالات حوادث السير بعدما تم اعتماد جاهزية شبكات الاتصالات في 2015، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق هذه المبادرة على هذا النطاق.

ومن المقرر أن يتم تزويد جميع المركبات الجديدة المستوردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بميزة الاتصال التلقائي الذكي في حال وقوع الحوادث، اعتباراً من بداية عام 2019 لتكون بذلك جميع المركبات مزودة بأفضل التقنيات التي تعمل على تسريع إنقاذ وإسعاف كل من يتعرض لحوادث مرورية على أرض الدولة.

ويسهم النظام الجديد في تسريع زمن الاستجابة للحوادث، من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح تلقي معلومات الحادث بشكل تلقائي وصوتي، وإدخالها في النظام بشكل آني عوضاً عن طباعة الأوامر بالشكل التقليدي، بما يساعد على تقليص مستوى الخطأ البشري في تحديد موقع الحادث، وتحقيق أعلى مستوى من التكامل في الاستجابة لحالات الطوارئ.

وقال معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، «إن مراكز الاستجابة في شرطة أبوظبي جاهزة للتعامل مع النظام الجديد، الذي يواكب الجهود المستقبلية، التي سيتم بموجبها تزويد جميع المركبات بأفضل التقنيات التي تعمل على تسريع زمن الاستجابة للحوادث من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح تلقي معلومات الحادث تلقائياً».

وأضاف: الأنظمة التقنية المطبقة حالياً تتكامل في تقديم أفضل الخدمات المتطورة بالتنسيق مع الشركاء بما يعزز من سرعة الاستجابة والتواصل الفعال مع مقدمي البلاغات ضمن تطبيق استراتيجية الشرطة في جعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.