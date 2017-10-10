دبي (الاتحاد)

وقع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان خلال معرض جيتكس بدبي مذكرة تفاهم مع جامعة عجمان يمثلها الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، يتم بموجبها التعاون في دعم الدراسة لموظفي الشرطة في الجامعة، والتدريب الميداني لطلاب الجامعة في القيادة العامة، والتعاون في دعم الإبداع والابتكار والأنشطة والفعاليات المشتركة.

كما وقع قائد عام شرطة عجمان اتفاقية مع شركة هيكفيجن يمثلها وليام وانغ باعتبارها من الشركات الرائدة في تقديم خدمات وحلول المراقبة، يتم بموجبها تقديم الخدمات الإلكترونية في مجال أجهزة المراقبة الأمنية، والتعاون في تطوير الكوادر المختصة لدى الطرفين للتعامل مع أحدث تقنيات المراقبة الأمنية، وتقديم الدعم الفني في مجال أجهزة المراقبة الأمنية للقيادة العامة لشرطة عجمان، إضافة إلى تزويد المجال الأمني لإمارة عجمان بأحدث الأجهزة والحلول الأمنية.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي إن التعاون مع الشركاء من شأنه أن يدعم مسيرة العمل الشرطي لدى القيادة، ويعزز دعم الأمن والأمان في إمارة عجمان، معرباً عن أمله في أن يتم التعاون مع الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة المرجوة من هذه الاتفاقيات.