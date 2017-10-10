جناح حكومة أبوظبي يستقطب كبار الشخصيات

دبي (الاتحاد)

زار أمس، كل من خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وسيف بدر القبيسي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وخلف عبد الله رحمة الحمادي مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، واللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، جناح حكومة أبوظبي الرقمية في معرض «جيتيكس 2017، والذي ينظمه مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على أجندة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في إمارة أبوظبي. ورافق الزوار عدد من المسؤولين من مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.

وعلى هامش اليوم الثاني من المعرض، قام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بإطلاق النسخة المحدثة من تطبيق الهواتف الذكية «تقاعد أبوظبي» والذي أصبح أكثر تفاعلاً مع المستخدم، ويتميز تصميمه بالعصرية وسهولة الاستخدام.

وتأتي مشاركة حكومة أبوظبي الرقمية، والتي تضم 25 جهة حكومية للعام السادس على التوالي، تحت شعار «نمد الجسور نحو عالم رقمي متكامل»، بتنظيم وإشراف مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وتزامناً مع الإطلاق المؤخر لهوية حكومة أبوظبي الرقمية الجديدة، والمتمثلة بـ«جسري رمزي» للوصول إلى عالم متكامل وشامل من الحلول الرقمية المبتكرة التي من شأنها المساهمة في تسهيل حياة الأفراد اليومية، من خلال الاعتماد على منصات رقمية جديدة ومتطورة.