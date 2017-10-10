ربط «أبوظبي للأنظمة الإلكترونية» مع المجتمع الأكاديمي لدعم الابتكار

يوسف العربي (دبي)

يتجه مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات لتعزيز الربط مع القطاع الأكاديمي ليتحول المركز إلى حاضنة للأفكار الابتكارية بالجامعات، وترجمتها إلى مشاريع من شأنها المساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، بحسب الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بالإنابة.

وقالت السعدي، لـ «الاتحاد» على هامش مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» الذي يواصل فعالياته في دبي إن «مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية» يركز على توفير العديد من روافد الإبداع والابتكار التي تضمن توليد الأفكار والمشاريع اللازمة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية الراهنة.

وأضافت أن التكنولوجيا تتسم بالمتغيرات المتسارعة، ولا يمكن التعامل معها بمفاهيم جامدة غير قابلة للتطوير، وهو الأمر الذي يتطلب البحث عن الأفكار المبدعة التي تقدم حلولاً تسهل المعاملات وتعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين وزوار إمارة أبوظبي.

وأشارت إلى نتائج العديد من الدراسات التي تؤكد أن العلوم أصبحت تتجدد كل 8 أشهر بعد أن كانت دورة تجديد هذه العلوم في السابق تتم كل 25 عاماً، وهو الأمر الذي يعكس تحدي التجديد لمواكبة هذه المتغيرات المتسارعة.