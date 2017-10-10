خالد العوضي قيّماً فنياً لمعرض الجناح الوطني في بينالي البندقية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الجناح الوطني للدولة في بينالي البندقية، أمس، عن تعيين الدكتور خالد العوضي، وهو باحث وأستاذ جامعي إماراتي ومهندس معماري، قيماً فنياً لمشاركة الإمارات في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية.

ويُعد العوضي أول إماراتي مختص في تصميم المدن المستدامة؛ وهو يعمل حالياً كأستاذ مساعد لبرنامج التنمية الحضرية المستدامة لدى «معهد مصدر» في أبوظبي التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، حيث أسس برنامج البنية التحتية المستدامة الأول من نوعه على مستوى المنطقة. ويُعتبر العوضي مهندساً معمارياً ومخططاً ومصمماً حضرياً بارزاً، وتنصب أبحاثه على التصميم الحضري والإسكان والتخطيط العمراني، مع التركيز بشكل خاص على العلاقة بين البيئة المبنية والتنمية المستدامة.

وعمل العوضي مؤخراً أستاذاً مساعداً زائراً في مركز التنمية الحضرية المتطورة التابع لـ «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، كما كان يعمل في السابق مهندساً معمارياً لدى بلدية دبي وأستاذاً مساعداً في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن العوضي حاصل على درجة الدكتوراه في التخطيط المجتمعي والإقليمي من جامعة تكساس في أوستن.

وتُقام الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية خلال الفترة 26 مايو - 25 نوفمبر 2018 تحت شعار «مساحات فارغة».