«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك في «مؤتمر المعرفة والابتكار المصري»

دبي (الاتحاد)
اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، يوم الأربعاء الفائت، مشاركتها في فعاليات مؤتمر «بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري» الذي أقيمت دورته الثانية في القاهرة، ونظمته لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات بالشراكة مع مشروع المعرفة العربي، بمشاركة العديد من الهيئات والمؤسَّسات والجامعات الدولية، حيث يهدف الحدث إلى وضع استراتيجيات ورؤى خلاقة تسهم في بناء مجتمعات المعرفة والابتكار، وتطوير مؤشرات قياس المعرفة، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات العالمية المشاركة بالمؤتمر في مجالات إنتاج ونشر المعرفة.
وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة: إنَّ المعرفة دعامة رئيسة لتقدم الأمم والنهوض بها، والباعث الحقيقي على الحراك الفكري والاجتماعي، وإذا كان لكل عصر ثروته، فإنَّ المعرفة هي ثروة هذا العصر، مؤكداً أنَّ النتائج التي حققتها جمهورية مصر العربية على مؤشر المعرفة العربي خلال العام الماضي، توضح ملامح النقلة النوعية المتحققة على هذا الصعيد.
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وعلى هامش المشاركة قامت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، تهدف إلى تعزيز المشاريع والمبادرات الريادية، والتعاون في شتى المجالات المعرفية.