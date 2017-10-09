نسخة محدثة من «تقاعد أبوظبي»

دبي (الاتحاد)

أطلق صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي النسخة المحدثة من تطبيق الهواتف الذكية «تقاعد أبوظبي» خلال مشاركته من ضمن منصة حكومة أبوظبي الرقمية في معرض جيتكس 2017 للتقنية.

تتميز النسخة الجديدة من تطبيق «تقاعد أبوظبي» بالعديد من المميزات وتقدم باقة من الخدمات الرقمية الجديدة.

وأصبح تطبيق «تقاعد أبوظبي» أكثر تفاعلاً مع المستخدم ويتميز تصميمه بالعصرية وسهولة الاستخدام، كما أنه فتح نافذة جديدة للتواصل بين المتعاملين وصندوق أبوظبي للمعاشات من خلال الدردشة الإلكترونية، التي يمكن للمتعاملين من خلالها التحدث مباشرة للموظفين المختصين في الصندوق للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى تطبيقات الهواتف الذكية الحكومية.

وقال خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للمعاشات: «يمثل إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق «تقاعد أبوظبي» أحد المراحل الرئيسة في الاستراتيجية الرقمية لصندوق أبوظبي للمعاشات، حيث نجحنا في عام 2017 في تحويل كافة خدماتنا لخدمات رقمية، ما يسهم في وضع كافة خدمات الصندوق في متناول المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على مدار الساعة».

وأضاف الحمادي: «تصب جميع المبادرات الرقمية الخاصة بصندوق أبوظبي للمعاشات في تحقيق استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية التي تهدف إلى تنويع أساليب التواصل مع الجمهور بهدف تعزيز تجربتهم ولضمان وصول الخدمات لأكبر عدد من المتعاملين، من خلال تقديم الحلول المبتكرة والخدمات الذكية».

ويقدم تطبيق «تقاعد أبوظبي» الإجابات الدقيقة على العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان المؤمن عليهم، فمن خلال الحاسبة الإلكترونية بإمكان المؤمن عليهم حساب مكافأة التقاعد المتوقعة، والقيمة المالية المطلوبة لضم الخدمات السابقة.

ولم يعد هناك حاجة للحضور الشخصي لمكتب إسعاد المتعاملين للحصول على البطاقة التعريفية للمتقاعدين أو المستحقين، فبإمكانهم تقديم الطلب من خلال التطبيق، أو الحصول على بطاقة تعريفية إلكترونية.