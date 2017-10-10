«خدمات المزارعين» يطلق بوابة إلكترونية لـ11 خدمة

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مركز خدمات المزارعين بأبوظبي البوابة الإلكترونية للمزارعين ودشن 11 خدمة من الخدمات التي يقدمها لأصحاب المزارع إلكترونياً خلال منصة حكومة أبوظبي الرقمية في معرض جيتكس 2017.
وحسب خطة التحول الرقمي المعتمدة لدى المركز تتسع بوابة المزارعين لخدمات أخرى سيتم إدراجها في المستقبل للتسهيل على المزارعين، حيث تمثل الخدمات الـ 11 المتوفر حالياً مرحلة أولى ضمن نظام إلكتروني متكامل لخدمة مزارعي إمارة أبوظبي.
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وأوضح أنه يمكن لصاحب المزرعة التقدم بطلب الحصول على أي خدمة من خدمات المركز المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني من مكتبه أو منزله دون الحاجة لزيارة خدمة المتعاملين أو مراكز الإرشاد، مشيراً إلى أن هذه مرحلة أولى سيعقبها عمليات تطوير وتحديث مستمرة لعدد ونوعية الخدمات لتلبية احتياجات أصحاب المزارع وقطاع الزراعة بشكل عام في إمارة أبوظبي.
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