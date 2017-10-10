زوار «جيتكس» يخوضون تجربة جهاز المحاكاة الافتراضية

دبي (الاتحاد)

تقدم «سامسونج الخليج للإلكترونيات» و»اتصالات» لزوار معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2017 تجربة غامرة في العالم الافتراضي، حيث سيتم عرض جهاز المحاكاة الافتراضية (GYRO VR) الاستثنائي من سامسونج في جناح «اتصالات»، وسيخوض الزوار غمار تجربة متميزة دوارة بزاوية 360 درجة عمودياً وأفقياً والتي تحاكي سباقات المركبات الفضائية في الفضاء، حيث سيصطفون لتجربة فريدة من نوعها مع (GYRO VR) التي سترفع كمية الأدرينالين لديهم ومنحهم متعة متميزة.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في «سامسونج الخليج للإلكترونيات»: «يسرنا هذا العام في أسبوع جيتكس للتقنية إبرام شراكة مع شركة اتصالات لإنشاء منطقة مخصصة لتجربة GYRO VR، التي تعد منطقة لعب تكنولوجية تجعل الواقع الافتراضي أكثر إثارة وديناميكية من أي وقت مضى. إننا في سامسونج، نركز جهودنا لخلق تجارب غامرة للمستخدمين، ونحن على يقين بأن GYRO VR ستخلق الشعور بالسعادة في قلوب الزوار، كما تجسد هذه التجربة المميزة جميع التجارب الأخرى التي سيحصل عليها عملاء سامسونج عند استخدامهم لمنتجاتنا».

من جانبه، قال د. أحمد بن علي، نائب رئيس أول/‏‏الاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»: «نرحب بشراكتنا مع سامسونج في أسبوع جيتكس للتقنية لتقديم تجربة استثنائية لزوار جناح اتصالات هذا العام، ويعكس ذلك جهودنا المستمرة لجلب أفضل وأحدث التقنيات العالمية إلى جناحنا كل عام. ويسعدنا من خلال عرض جهاز المحاكاة GYRO VR أن نمكن الزوار من دخول العالم الافتراضي وخوض رحلة فضائية تحبس الأنفاس، ونحن نتوقع أن تستقطب هذه التجربة المزيد من الزوار الراغبين في تجربة هذه التقنية المذهلة والحصرية من سامسونج».