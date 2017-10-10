«تجربة النشر في الإمارات» على طاولة «عَمّان للكتاب»

محمد عريقات (عمان)

نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين، جلسة نقاشية مشتركة حول حركة النشر في الإمارات والأردن، تحت عنوان «ملتقى النشر الإماراتي الأردني» وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة جناح دولة الإمارات، والذي تنظمه الوزارة كضيف شرف في معرض عمان الدولي الـ17 للكتاب.

شارك في الجلسة: علي الشعالي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، ومحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق بالجمعية، وفتحي البس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، بحضور عدد كبير من الناشرين من البلدين.

وتحدث الشعّالي والمطروشي عن طموح الناشر الإماراتي لبناء الشراكات على المستوى المحلي والعربي والعالمي، سعياً إلى أن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للنشر، وتدعيم الإطار القانوني لكل الوزارات الشريكة لضمان حماية الحقوق الفكرية وحق المؤلف، ضمن أسس مواكبة، وتعزيز تنوع جودة المحتوى العربي، وتعزيز النشر التعليمي، وتعزيز ظاهرة الاستمتاع بالقراءة.

وأوضح المشاركان الاستراتيجية الإماراتيّة لتعزيز هذه الثقافة، وتطوير قنوات التوزيع وتجارة التجزئة، وتحويل المكتبات إلى مراكز مجتمعية، وتطوير قطاع النشر ليصبح مصدراً للفخر الوطني، وتعزيز مهارات الصناعات الإبداعية، وتطرقا إلى بدايات النشر في الإمارات من خلال مقارنة نسب القراءة والنشر، ليناقشا الناشرين الأردنيين الذين أعربوا عن احترامهم للتجربة الإماراتيّة في هذا المجال، واستعدادهم للشراكة وتبادل الخبرات.

وختم السواعير الندوة بلفت النظر إلى جهود وزارة الثقافة الأردنية، مقارباً بين خبرة الناشر الأردني والعمل المؤسسي الإماراتي في موضوع النشر، مؤكّداً أهميّة المبادرات القرائية، وبرامج الترجمة المجتمعية في دولة الإمارات.