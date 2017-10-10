دبي (الاتحاد)

وقعت «اتصالات» مذكرة تفاهم مع منصة «نون» للتجارة الإلكترونية تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء من خلال تمكينهم من الحصول على خدمات «اتصالات» عبر الإنترنت من خلال منصة «نون».

وقعت المذكرة في جناح «اتصالات» المشارك في معرض أسبوع جيتكس للتقنية، وتم توقيع المذكرة بحضور المهندس صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، ومحمد العبار، مؤسس شركة «نون».

وقال صالح العبدولي في بيان: «تأتي هذه المذكرة في إطار جهودنا المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات وتوفيرها عبر قاعدة أوسع من الشركاء، ونرحب بشراكتنا مع منصة «نون» كأحد الاستثمارات الوطنية الرائدة في مضمار التسويق الإلكتروني في الإمارات لمنح عملائنا الخيار لشراء خدماتنا عبر الإنترنت والاستمتاع بمستويات معززة من المرونة والراحة، وينسجم ذلك مع استراتيجيتنا الشاملة لتمهيد الطريق إلى المستقبل الرقمي وجعله حقيقة ملموسة».

من جانبه، قال محمد العبار: «اتصالات شركة رائدة في قطاع الاتصالات، وشراكتنا معها لتوفير منتجاتها وخدماتها هي دليل على علاقتنا التجارية المتنامية. ونحن نسعى بصورة دائمة إلى بناء علاقات التعاون مع مزودي الخدمات البارزين لنمنح عملاءنا قيمة مضافة، وسوف نواصل التركيز على العمل مع العلامات التجارية الإقليمية وأبرز مزودي الخدمات لتقديم منتجات عالية الجودة وتلبي أنماط حياة العملاء».