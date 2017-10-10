إطلاق تكنولوجيا «السحابة الإلكترونية» للنظام المالي والموارد البشرية في الجهات الاتحادية

دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية تكنولوجيا السحابة الإلكترونية لتقديم خدمات النظام المالي والموارد البشرية للجهات الاتحادية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وشركة أوراكل العالمية، لتوفير بنية معلوماتية آمنة ومتاحة بشكل ذاتي وبأقل مستويات التدخل من قبل مسؤولي ومشغلي الأنظمة الإلكترونية، وذلك على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات أسبوع جيتكس التقني 2017 ضمن منصة الجهات الحكومية الاتحادية.
وتتيح تكنولوجيا السحابة الإلكترونية التي تديرها وزارة المالية، إمكانية بناء هيكل معلوماتي سحابي شامل ومتكامل، يتيح للجهات الحكومية الأخرى إمكانية تخصيص بيئات عمل خاصة ضمن السحابة، لخدمات التطوير والتدريب على النظام المالي أو أنظمة الموارد البشرية مما يرتقي بكفاءة خدمات تقنية المعلومات، ويرفع من سرعة إنجاز العمل.
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وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة، أن الوزارة حريصة دائماً على تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتحول الرقمي، مشيرة إلى تمكن الوزارة من تنفيذ هذه التقنية خلال فترة قياسية لتوفر للجهات الحكومية مجموعة من الموارد التي تدعم تحقيق مختلف متطلبات العمل».
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