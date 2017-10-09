«سوق أبوظبي» يواصل تطوير خدماته الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال مشاركته ضمن جناح حكومة أبوظبي في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية مجمل الخدمات والمزايا التي يوفرها لجمهور المتعاملين، وفي مقدمتها تقنية البلوك تشين التي وظفها السوق في خدمة «التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية»، في سابقة تعد الأولى من نوعها لسوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتيح هذه الخدمة للشركات إمكانية إطلاع مستثمريها على تصريحاتها بشكل فوري، وتمكنهم من التصويت ضمن الجمعيات العمومية بشكل آني عبر الإنترنت الآمن ومن أي مكان في العالم، بما يعزز من مفهوم حوكمة الشركات، ويوفر الوقت والتكلفة اللازمة لهذه الاجتماعات.

وتقدم هذه الخدمة المعلومات في الوقت الحقيقي بمصداقية وشفافية للراغبين بالاطلاع عليها من الأطراف المعنية لأغراض الرقابة والتدقيق، ذلك ضمن بيئة رقمية آمنة.

وأكد حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، على التزام السوق بالعمل نحو تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ورؤية حكومة أبوظبي في التحول الرقمي، عبر ابتكار حلول رقمية رائدة توفر بيئة مرنة لممارسة الأعمال، وتعزز من تنافسية الإمارة.

وقال: «تعتبر تقنية البلوك تشين التي ينفرد بها سوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة من الأدوات الرئيسية في مجال التصويت الإلكتروني ضمن الجمعيات العمومية، باعتبارها واحدة من أكثر الطرق أماناً في إجراء التبادلات، حيث تقوم على التحقق من بيانات المستخدمين بالاعتماد على بطاقة الهوية بشكل آلي ودقيق». وأتيحت لزوار منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصة الاطلاع على مشروع نظام ذكاء الأعمال (BI) الذي أطلقه السوق بهدف تأسيس مركز موحد للتقارير والتحليلات وبناء قاعدة رقمية مستدامة. ويمّكن المشروع المستخدمين من الوصول إلى التقارير عبر منصة واحدة مرتبطة بقاعدة بيانات تشمل بيانات ومعلومات عن الأنظمة المختلفة الخاصة بالسوق.

ويوفر نظام ذكاء الأعمال منصة للتقارير الموحدة تتميز بأسس وقواعد أمنية صارمة بالاستناد إلى أفضل المعايير المعتمدة عالمياً، ويقدم تحليلات للبيانات التاريخية وإحصائيات آنية وتقارير دقيقة من كل الأنظمة الإلكترونية والأدوات الاستثمارية الفنية الخاصة بالسوق، والتي تبين بدورها أنماط واتجاهات المؤشرات والأسهم والتداولات، مما يدعم عملية صنع القرار على عدة صُعُد. ويقدم النظام للوسطاء الماليين المعلومات والبيانات المالية بطابع مهني ومبسط، لمساعدتهم على تحقيق فهم أفضل للسوق، وبناء قراراتهم على أسس متينة.