«اقتصادية أبوظبي»: تراخيص الأنشطة الاقتصادية «رقمية»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، على هامش مشاركته في «أسبوع دبي للتقنية»، عن نجاحه في تحويل كل خدمات معاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية إلى خدمات رقمية بنسبة 100%، عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، والتطبيق الذكي ADBC.

ويشارك المركز في المعرض بجناح حكومة أبوظبي الرقمية.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة حرص مركز أبوظبي للأعمال على مواصلة استحداث العديد من الحلول الذكية لخدمات تراخيص الأنشطة الاقتصادية، وحرص الدائرة على دعم وتطوير الخدمات الإلكترونية بشكل مستمر، بما يسهم في خلق بيئة أعمال مثالية.

وأوضح خليفة المنصوري أن هذه النقلة النوعية في انتقال المتعاملين إلى استخدام الخدمات الرقمية لكل معاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية ستعزز من تنافسية إمارة أبوظبي في قطاع الأعمال لأنها تختصر العديد من الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة.

وأشار إلى أن تحول كل معاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية رقمياً استدعى الدائرة إلى تطبيق مبادرة «العمل عن بعد» لموظفي مركز أبوظبي للأعمال ما أسهم في إنجاز كل المعاملات بالسرعة وتحقيق معدلات مرتفعة في إنجاز معاملات التراخيص الاقتصادية إلكترونياً.

وأشاد خليفة المنصوري بالدعم الذي يقدمه مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات إلى مركز أبوظبي للأعمال في إنجاز خطة التحول الرقمي لكل خدماته.

وأفاد تقرير مركز أبوظبي للأعمال لإنجاز معاملات التراخيص الرقمية أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها 108 آلاف و898 معاملة مقابل 32 ألفاً و583 معاملة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي 2016، بنمو 234%‏.

وأشار التقرير إلى أن مركز أبوظبي للأعمال نجح في إنجاز الربط الإلكتروني مع 40 جهة حكومية وشبه حكومية محلية واتحادية معنية باعتماد مزاولة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي لتشكل ما نسبته 98% من إجمالي معاملات اعتماد تراخيص الأنشطة الاقتصادية السياحية والتجارية والصناعية.