«إحصاء أبوظبي» يطور الأنظمة والأدوات الإلكترونية للمعلومات

دبي (الاتحاد)

يطور مركز الإحصاء - أبوظبي، عدداً من الأنظمة والأدوات الإلكترونية للمعلومات الإحصائية التي تسمح للمستخدم بالتفاعل واستكشاف البيانات التفصيلية في قواعد البيانات الإحصائية، بهدف تعزيز إمكانية الوصول للبيانات والتمكن من تخصيصها وفقاً لحاجات العملاء، حسب راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة المركز.

وقال في بيان بمناسبة مشاركة المركز في أسبوع جيتكس 2017 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، إن هذه الأدوات تتيح للمستخدمين إنشاء الخرائط والجداول المخصصة باستخدام الأدوات الإحصائية التي يقدمها المركز، ومن أبرزها الخرائط الموضوعية والتي توفر سرعة الاطلاع على البيانات الإحصائية بصورة جغرافية.

وأعرب راشد لاحج المنصوري عن حرص المركز على المشاركة في جيتكس بشكل سنوي، انطلاقاً من إدراكه لأهمية دور التكنولوجيا والتحولات الرقمية في الخدمات عبر منصة حكومة أبوظبي الرقمية، والتي تمثل خطوة مميزة في مسيرة المركز نحو تحقيق رؤيته الطموحة «الريادة والابتكار في الإحصاء» بالاعتماد على التقنية كممكن رئيس لتسيير الأعمال وتقديم الخدمات بفاعلية أكبر، ضمن سلسلة مبتكرة ومميزة من المشاريع والمبادرات التي تخدم مختلف فئات المجتمع والأعمار، وتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لخطة أبوظبي خاصة والدولة عامة.

وأشار إلى مشاركة المركز بأحدث الإصدارات من الأنظمة وتطبيقات الأجهزة الذكية وأدوات البيانات والرسوم التصويرية والتي يتمثل أبرزها في إطلاق تحديث بوابة إسعاد المتعاملين وتطبيق منصة الخدمات الذكية لمركز الإحصاء -أبوظبي ‏‭‬ SCAD mServices Platform‬والذي ‬يقدم ‬عدة ‬خيارات ‬وخدمات ‬في ‬منصة ‬واحدة، ‬ومنها ‬طلب ‬الخدمة ‬من ‬قائمة ‬الخدمات ‬الخمس ‬التي ‬يقدمها ‬المركز، ‬إضافة ‬لعرض ‬خريطة ‬تفاعلية ‬لأهم ‬إحصاءات ‬أبوظبي ‬في ‬نصف ‬قرن، ‬وعرض ‬أحدث ‬الإصدارات ‬الإحصائية ‬والإحصاءات ‬حسب ‬القطاع، ‬وأبوظبي ‬في ‬أرقام ‬الذي ‬يعرض ‬أهم ‬المؤشرات ‬الرئيسة ‬لإمارة ‬أبوظبي، ‬حيث ‬سيقدم ‬التطبيق ‬SCAD Services‭‬ عدة ‬اختيارات ‬ضمن ‬منصة ‬واحدة، ‬ويسهم ‬بشكل ‬رئيس ‬في ‬الحصول ‬على ‬البيانات ‬الإحصائية ‬بسهولة ‬ويسر ‬وبصورة ‬فورية ‬عبر ‬الهواتف ‬الذكية ‬بطرق ‬مبتكرة ‬وقابلة ‬للتخصيص ‬للتناسب ‬مع ‬احتياجات ‬المستخدم.

وأكد المنصوري سعي المركز لخدمة قطاعات التنمية في إمارة أبوظبي، ومنها قطاع التكنولوجيا المعني به هذا المعرض، لإبراز التقدم التكنولوجي الكبير لإمارة أبوظبي في مجال العمل الإحصائي بهدف تعزيز جودة الخدمات الحكومية والارتقاء بها، والمشاركة مع كل الدوائر والجهات التابعة لحكومة أبوظبي في رسم صورة مشرفة عن الإمارة في المحافل العالمية.

وأضاف: «المركز يسعى بشكل مستمر إلى الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والموارد الحكومية المتاحة والبنية التحتية المتطورة لحكومة أبوظبي الرقمية لتحقيق الكفاءة وتقديم خدمات فائقة الجودة، في إطار سعيه إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ومن أبرز التقنيات استخدام نظام إلكتروني من خلال البوابة يطلق عليه «إحصاء أبوظبي الذكي» والذي يعد من أفضل الممارسات الحكومية للإمارة، حيث يقوم بعرض البيانات الإحصائية بصورة رسومات بيانية تفاعلية ومبتكرة تسهم في عرض الأنماط الإحصائية بين المؤشرات المختلفة. واختتم المنصوري: إن الإحصاءات والبيانات هي الداعم القوي لصناعة واتخاذ القرار ورسم السياسات، وهي ركيزة أساسية من ركائزه، ومع التطور التكنولوجي الهائل والثورة المعلوماتية الضخمة في عالمنا اليوم، فلا يتطلب منا فقط تطوير منظومة استحداث البيانات الإحصائية، بل إن نكون سباقين في عملية التطور والابتكار، ويعد هذا المعرض فرصة مهمة بالنسبة لنا لمعرفة آخر مستجدات التطور التكنولوجي وأحدث التقنيات المستخدمة لتوظيفها في مجال العمل الإحصائي بهدف‏‭ ‬تحقيق ‬التقدم ‬المنشود ‬و‬توفير ‬البيانات ‬والمعلومات ‬الدقيقة ‬لصناع ‬القرار ‬وراسمي ‬السياسات ‬في ‬مختلف ‬المواقع ‬الحكومية ‬والإدارية.