«جيتكس فيوتشر ستارز» يستضيف يوم المسرعات السعودية



تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) استضاف «جيتكس فيوتشر ستارز»، يوم المسرعات السعودية، بمشاركة استراتيجية لأبرز الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، للمساعدة في دفع جهود المملكة المتواصلة لتحقيق التنوع والتوسع في مجال ريادة الأعمال والأجندة الخاصة، في إطار رؤية المملكة 2030. وبحسب أخر تقارير «ومضة»، ارتفع عدد المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مؤسسات التمويل ومساحات العمل المشتركة وحاضنات الأعمال والمسرعات، بمقدار ثلاثة أضعاف بين عامي 2011 و2015. وضمنت الفعالية أمس، لجنة من أبرز المتحدثين الذين يتطرقون إلى عالم الشركات الناشئة في المملكة. ويهدف «واعد» إلى تحفيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث يعرف عنه العمل الدائم على جذب الشركات في مراحلها المبكرة إلى مسار سريع للنجاح من خلال الاستثمار المباشر في رأس المال والتعاون والتعلم، ليصبح أحد المشاركين في مجموعة متميزة من أصحاب رؤوس الأموال العالمية الذين يبحثون عن الفرص الكبيرة والابتكار من خلال مسابقات جيتكس سوبرنوفا لعروض الأعمال.