موقع إلكتروني محدث لـ «الشؤون الإسلامية»

دبي (الاتحاد)

عرضت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» تحت مظلة حكومة أبوظبي الرقمية، النسخة المطورة من الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي سيتم إطلاقه قريبا، إضافة إلى عرض أهم الخدمات المتوافرة على تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حرص الهيئة على المشاركة في معرض جيتكس في كل عام، وتمثيل حضورها بباقات خدماتها المستحدثة والمتميزة التي وفرتها للجمهور، مبيناً أن معرض جيتكس هو منصة للابتكار والتطوير، وفرصة ثمينة للاطلاع على تجارب الآخرين.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة مما مكنها من الارتقاء بخدماتها وتطويع وسائل التقنية الحديثة لإيصال رسالتها للجمهور بكل حرفية ومهنية وتميز.

وشهد جناح الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في «جيتكس» إقبالا ملحوظا من الزوار وإشادة كبيرة بالخدمات الجديدة، حيث عرفت الجمهور على النسخة المطورة من الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي سيتم إطلاقه قريبا وأهم المميزات التي يتمتع بها الموقع من الخدمات الإجرائية والتفاعلية.

كما شاهد زوار جناح الهيئة أهم الخدمات المتوفرة على تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة Awqaf فمن خلال خدمة القرآن الكريم يمكن للجمهور تصفح وقراءة القرآن والاستماع إلى الآيات بأصوات نخبة من قراء العالم العربي، كما يمكنهم الاستفادة من مجموعة من التفاسير والمعاجم، وترجمة القرآن الكريم بلغات عدة.