دبي (الاتحاد)

وقعت ‬اقتصادية ‬دبي، ‬وشركة (‬نون)‬، ‬اتفاقية ‬تعاون ‬مشتركة ‬لتعزيز ‬ممارسة ‬الشركات ‬التي ‬تتخذ ‬من ‬إمارة ‬دبي ‬مقراً ‬لها ‬في ‬مجال ‬التجارة ‬الإلكترونية، بحسب بيان أمس.

‬وتنص ‬الاتفاقية، ‬على ‬أن ‬تتعاون ‬الجهتان ‬بالشراكة ‬مع ‬الجهات ‬الرسمية ‬الأخرى ‬في ‬مجال ‬تحديث ‬وتطوير ‬قوانين ‬وتشريعات ‬التجارة ‬الإلكترونية، ‬وغيرها ‬من ‬القوانين ‬ذات ‬العلاقة، ‬وبالتالي ‬تطوير ‬الخدمات ‬المقدمة ‬للعملاء ‬بهدف ‬رفع ‬مستوى ‬سعادة ‬المتعاملين ‬والمجتمع، ‬وتسهيل ‬مزاولة ‬الأعمال ‬في ‬دبي ‬باستخدام ‬أحدث ‬وسائل ‬التكنولوجيا ‬المتبعة ‬عالمياً.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش أسبوع جيتكس للتقنية 2017، بحضور سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، ومحمد العبار، مؤسس شركة «نون»، حيث قام بتوقيع الاتفاقية كل من عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، وفراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة «نون».

وقال عمر بوشهاب: «تسعى اقتصادية دبي إلى تكثيف الجهود لتسهيل مزاولة الأعمال لخدمة المتعاملين بسلاسة وميسر من خلال رفع مستوى الجودة في العمل، والتنسيق المشترك مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، وتحرص اقتصادية دبي من خلال هذه الشراكة إلى دعم وتعزيز التجارة الإلكترونية وتطوير الخدمات التي من شأنها الارتقاء بمجتمع الأعمال إلى أعلى المستويات عالمياً، والعمل على إطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة تخدم مصلحة الإمارة».