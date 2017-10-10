دبي (الاتحاد)
وقعت اقتصادية دبي، وشركة (نون)، اتفاقية تعاون مشتركة لتعزيز ممارسة الشركات التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها في مجال التجارة الإلكترونية، بحسب بيان أمس.
وتنص الاتفاقية، على أن تتعاون الجهتان بالشراكة مع الجهات الرسمية الأخرى في مجال تحديث وتطوير قوانين وتشريعات التجارة الإلكترونية، وغيرها من القوانين ذات العلاقة، وبالتالي تطوير الخدمات المقدمة للعملاء بهدف رفع مستوى سعادة المتعاملين والمجتمع، وتسهيل مزاولة الأعمال في دبي باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتبعة عالمياً.
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وقال عمر بوشهاب: «تسعى اقتصادية دبي إلى تكثيف الجهود لتسهيل مزاولة الأعمال لخدمة المتعاملين بسلاسة وميسر من خلال رفع مستوى الجودة في العمل، والتنسيق المشترك مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، وتحرص اقتصادية دبي من خلال هذه الشراكة إلى دعم وتعزيز التجارة الإلكترونية وتطوير الخدمات التي من شأنها الارتقاء بمجتمع الأعمال إلى أعلى المستويات عالمياً، والعمل على إطلاق مشاريع ومبادرات مشتركة تخدم مصلحة الإمارة».