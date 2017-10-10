دبي (الاتحاد)

زار أمس، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرض أسبوع جيتكس للتقنية وجيتكس فيوتشر ستارز، المقامين في مركز دبي التجاري العالمي. وتجول سموه في أرجاء المعرض في نسخته السابعة والثلاثين، واطَلع على أحدث المنتجات والحلول التقنية التي تقدمها كبرى الشركات العارضة في الحدث.

وتفقد سموه أثناء جولته العديد من منصات العارضين، وتحدث مع المسؤولين عن هذه المنصات وتحدث حول التقنيات المعروضة من أكبر العلامات التجارية الرائدة.

كما زار سموه منصة هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض جيتكس 2017 ،حيث كان في استقباله سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة.

واطلع سموه على أحدث الخدمات والمبادرات والحلول الذكية التي تستعرضها الهيئة بهدف المساهمة في جعل دبي المدينة الأفضل في توفير خدمات ذكية مبتكرة عالمية المستوى تلبي احتياجات الناس كافة وتحقق سعادتهم. واستمع سموه لشرح من سعيد محمد الطاير عن مبادرات الهيئة الخاصة بتقنية بلوك شين لخدمات الشاحن الأخضر، والتي توفر العديد من المميزات للمتعاملين ومزودي الخدمة منها تسهيل عملية تسجيل المركبات الكهربائية وتوفير معاملات نوعية أكثر أمانا وتحديد مواقع محطات الشحن لمزودي الخدمة مع تحديد معلومات دقيقة عن حالة توافرها.

ويعتبر أسبوع جيتكس أحد أكبر وأبرز التجمعات العالمية للمبتكرين والمبدعين في قطاع التكنولوجيا والقادة الحكوميين والمفكرين، وتجمع الدورة الـ 37 منه والتي تستمر حتى بعد غد الخميس في مركز دبي التجاري العالمي، ما يزيد على 150 ألف زائر من المختصين والخبراء في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وتقام فعالية «جيتكس فيوتشر ستارز» بالتزامن مع «أسبوع جيتكس»، لتعزيز البيئة الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث توفّر نفاذاً إلى أفضل الممارسات من حول العالم، وإلى شبكة عالميَة من المستثمرين والشركات.