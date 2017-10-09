«الإمارات دبي الوطني»: تحسن قوي للأوضاع التجارية في القطاع الخاص بدبي

دبي(الاتحاد)

أشارت بيانات شهر سبتمبر إلى تحسنٍ قوي في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مدفوعًا بتوسعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة.

ومع ذلك، فقد تراجع معدل النمو منذ شهر أغسطس، حيث سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 55.2 نقطة في الدراسة الأخيرة، منخفضًا بذلك عن 56.3 نقطة في شهر أغسطس. ورغم تراجع معدل النمو في شهر سبتمبر، فقد ظل متماشيًا مع المتوسط التاريخي للدراسة.

وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما.

وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.