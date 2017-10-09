ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع «الأنتوساي»

أسونسيون (وام)

شارك ديوان المحاسبة بوفد برئاسة معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس الديوان رئيس «منظمة الأنتوساي» في أعمال الاجتماع الـ27 للجمعية العامة للمنظمة الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول أميركا اللاتينية ودول الكاريبي الذي عقد في مدينة أسونسيون بجمهورية البارغواي.

وبحث معالي العميمي والوفد المرافق - على هامش الاجتماع - مع نظرائه من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول أميركا اللاتينية والكاريبي القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون وتبادل المعرفة في مختلف مجالات الرقابة في القطاع الحكومي.

وتم تكريم معاليه من عمدة المدينة بتسليمه مفتاح مدينة أسونسيون تقديراً للدور البارز الذي يلعبه ديوان المحاسبة في دولة الإمارات منذ تسلمه رئاسة منظمة الأنتوساي خلال المؤتمر الدولي الـ22 الذي استضافته أبوظبي خلال ديسمبر 2016.

وتأتي مشاركة ديوان المحاسبة في هذا التجمع الإقليمي انطلاقاً من حرصه على توثيق علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية لنقل المعرفة والاطلاع على تجارب وخبرات مختلف الدول في مجال الرقابة المالية ورقابة الأداء والرقابة الإلكترونية على مؤسسات القطاع العام وبما يخدم عملية النهوض بمستوى العمليات الرقابية وإعداد التقارير وبناء القدرات المهنية لمنتسبي الجهاز الرقابي.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة موضوعين رئيسين عن كيفية استخدام تحليل البيانات الضخمة في وظائف التدقيق ومدى فاعلية رقابة الأداء لتقييم مدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة الأمم المتحدة 2013.

يذكر أن ديوان المحاسبة في الإمارات - وبصفته رئيساً لمنظمة الأنتوساي - يقود تحالفاً دولياً لأجهزة رقابية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة من أجل وضع إطار مهني يمكن من خلاله مراجعة مدى التزام الدول بتنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة لخطة الأمم المتحدة ورفع تقارير دورية بهذا الشأن للسلطات المعنية.