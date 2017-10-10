«الإمارات الإسلامي» ينجز تمويل مرابحة مشتركاً لمصرف عجمان

دبي (وام)

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، أمس، إتمامه إبرام تمويل مرابحة مشترك بمبلغ 200 مليون دولار أميركي لصالح «مصرف عجمان».

شارك في إبرام تمويل المرابحة كل من مصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي كمساهمين رئيسيين، بينما شارك «الإمارات الإسلامي» كمنسق عام لإدارة سجل الاكتتاب في اتفاق تمويل المرابحة المشترك الذي يستمر لمدة عامين.

وأعرب جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي عن سعادة المصرف بهذا التعاون المشترك لدعم محفظة تمويل مصرف عجمان، وإضافة هذا الاتفاق المهم إلى سجل إسهاماته المتنامية في صفقات التمويل الكبرى التي تسهم في تعزيز اعتماد المصارف الإسلامية على التمويل المشترك.

وأضاف أن الاستجابة الواسعة للمشاركة في صفقة تمويل المرابحة المشترك لصالح مصرف عجمان شهادة مهمة على نمو اقتصاد الإمارات، حيث تم تنسيق وتنفيذ الاكتتاب في وقت قياسي خلال أقل من ثلاثة أسابيع، مما يدل على تميز مستوى التعاون والعلاقة الوثيقة بين المصارف والمؤسسات الإسلامية في الدولة.

من ناحيته، قال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان إن حجم الإقبال الكبير على الاكتتاب في تمويل المرابحة المشترك من قبل المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لصالح المصرف يعد دلالة واضحة على الوضع المصرفي القوي الذي يتمتع به مصرف عجمان إلى جانب حجم الثقة في سمعته على الساحة المالية الدولية، والذي يأتي مدعوماً من التميز في مستوى تنافسية الاقتصاد المرن والقوي للدولة.

وأشار إلى أن الاكتتاب يتزامن مع تزايد القبول العالمي للمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأعرب أميري عن اعتزازه بمستوى الثقة التي اكتسبها مصرف عجمان، والتي عبرت عن الخبرة والقدرة على الاستفادة من أسواق رأس المال في التعامل مع مثل هذه الصفقات، التي تدعم موارده لتمويل الأنشطة المصرفية الإسلامية وزيادة حجم التسهيلات المصرفية، وذلك تماشياً مع استراتيجية مصرف عجمان نحو تنويع مصادر إضافية لزيادة حجم محافظ التمويل اللازمة لمتابعة خطط النمو في أصول مصرف عجمان.

وأكد أن النجاح الكبير في هذا الاكتتاب يعد مؤشر ثقة مهم لا سيما في ضوء التحديات المالية العالمية المتزايدة واستمرار حرص مصرف عجمان على دعم سجل التمويل الإسلامي الذي يمثل ركيزة مهمة في دعم نمو وازدهار القطاع المصرفي الإسلامي.