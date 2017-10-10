633 مليون درهم قيمة التداولات زخم السيولة يدعم مؤشرات الأسواق المحلية



تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 حاتم فاروق (أبوظبي) واصلت عمليات شراء مؤسساتية دعم مؤشرات الأسهم المحلية خلال جلسة تداولات الأمس، لتواصل الأسهم أداءها الإيجابي بدعم من زخم السيولة. وتركز أغلب عمليات الشراء على الأسهم العقارية خاصة الصغيرة منها في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي. وشهدت الجلسة عمليات دخول مضاربية على عدد من الأسهم الصغيرة مع تحرك أسهم في نطاقات سعرية واسعة. وسجلت القيمة الإجمالية لتداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية الجلسة نحو 633.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل على 528.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6742 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 64 شركة مدرجة. وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4450 نقطة، متأثراً بدخول سيولة جديدة على أسهم القطاع العقاري، حيث تم التعامل على 217.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 200.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1871 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفع منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، فيما ظلت أسعار 3 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. ... المزيد