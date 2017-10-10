«داماك» تطلق «سكاي فيو ليفلز» في «غولف فيتا»

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة داماك العقارية «سكاي فيو ليفلز» في برج «غولف فيتا» السكني. ويضم المشروع شققاً فاخرة وحصرية تتألق بإطلالاتها الساحرة على ملعب «ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي».

وسيتم طرح شقق «سكاي فيو ليفلز» في برج «غولف فيتا» للبيع يوم الأربعاء 11 أكتوبر بين الساعة 5 مساء وحتى الساعة 11 ليلاً في «ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي»، وبأسعار تبدأ من 576 ألف درهم مع خطة تسديد متميزة تبلغ 1% شهرياً بعد الدفعة الأولى.

وقال نايل مكلوغلين، نائب رئيس أول شركة «داماك العقارية»: «نحن مسرورون بإطلاق (سكاي فيو ليفلز) في برج (غولف فيتا)، والتي توفر للمستثمرين فرصة متميزة لامتلاك شقة فاخرة مطلة على ملعب الغولف، وتعزّز قدرتهم على الاستمتاع بالإطلالات البانورامية.

وتتربع الوحدات الحصرية في محيط من المساحات الخضراء الممتدة لملعب الغولف الدولي رفيع المستوى، وتمثل قيمة حقيقية مقابل المال في مثل هذا الموقع المتميز.

وسيستمتع المستثمرون والمستخدمون النهائيون بموقع ممتاز لم يكن من الممكن الحصول عليه بمثل هذا السعر من قبل، فضلاً عن الاستمتاع الفوري بالقيمة الأعلى نظراً لموقعها بالنسبة لملعب الغولف».