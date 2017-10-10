«أبوظبي العالمي» يطلق دليلاً إرشادياً لطرح العملات الافتراضية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، الدليل الإرشادي لمنهجية السوق لمعاملات «الطرح الأولي للعملة» والرموز والعملات الافتراضية التي تتم في إطار أنظمة الأسواق والخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.

وتمثل الرموز الافتراضية مجموعة معلوماتية يتم تسجيلها باستخدام تقنية «دفاتر الحسابات الموزعة» المعتمدة على منصة التعاملات الرقمية «البلوك تشين»، وهي مفهوم حديث يتسم باللامركزية في حفظ البيانات وله تطبيقات واسعة في قطاع الأسواق والخدمات المالية.

وتعد الرموز أحد وسائط التبادل المالي في الاستثمارات أو المشاريع التي تتم عبر «الطرح الأولي للعملة» ويتم شرائها بالعملة الافتراضية، وهي أداة مالية منظمة تماثل الأسهم في الطريقة التقليدية للاستثمار أو السجل التعريفي للمستثمر، بحيث يكون لكل مشروع رموزه الخاصة به.

وأصبحت تكنولوجيا «الطرح الأولي للعملة» وسيلة سريعة وذات تكلفة اقتصادية معقولة لتمويل الشركات والمشاريع، وتتفاوت النماذج المتبعة ودرجة الشفافية في المعاملات باختلاف المشروع المطروح، حيث يفضل بعض المستثمرين استخدام «الطرح الأولي للعملة» لتوفير التمويل بطريقة شفافة وواضحة، في حين يفضل متعاملون آخرون عدم الكشف عن أي معلومات أو تقديم معلومات محدودة جداً إلى جانب الرمز البرمجي، وهو أسلوب قد يزيد من مخاطر تعرض أصحابه للاحتيال، ولذلك يفضل دوماً اتباع أفضل الممارسات المتعارف عليها والمجربة عالمياً، خاصة عند تنفيذ مثل هذه التعاملات في بيئات غير خاضعة لمعايير تنظيمية محددة.

ويقدم الدليل الإرشادي الصادر عن سوق أبوظبي العالمي العديد من التوضيحات والتفاصيل التنظيمية المتعلقة بمعاملات «الطرح الأولي للعملة» سواءً للراغبين في توفير التمويل أو الاستثمار في هذا المجال، حيث تشمل هذه المعاملات الحصول على رموز تعكس خصائص استثمارات محددة تتم في الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.

كما يوضح الدليل الإرشادي بأن العملات الافتراضية تعامل كسلع أساسية، وينصح المستثمرين الساعين لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة عبر التعامل بمثل هذه العملات من توخي الحذر نظراً لتقلباتها السعرية المستمرة.

وأكد ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، بأن مفهوم «الطرح الأولي للعملة» غيّر المشهد العالمي لممارسات جمع رأس المال، وأن الأطر التنظيمية العالمية باتت مطالبة بمواكبة هذه المعاملات المالية المبتكرة واحتوائها في بيئاتها المنظمة، داعياً الأطراف أصحاب معاملات «الطرح الأولي للعملة» التي تحقق قيمة حقيقية للسوق، والراغبين في إنجاز مثل هذه التعاملات ضمن إطار تنظيمي متكامل، بالتواصل مع سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال المراحل الأولى للمشروع للحصول على كافة التفاصيل والدعم حول الإطار التنظيمي القابل للتطبيق.