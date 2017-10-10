القمزي يتوج بلقب العالم لبطولة زوارق الفورمولا2

خالد السعدي (ريبادورو)

حقق فريق أبوظبي إنجازاً تاريخياً بفوزه بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 عن طريق نجم الفريق المتألق راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35، وتفوق بطل الإمارات في المنافسة العالمية بعد أن حصد المركز الرابع في الجولة الختامية من البطولة التي أقيمت في مدينة ريبادورو البرتغالية، ووصل للنقطة 41 في الترتيب العام ليتوج بطلاً للعالم في هذه الفئة، وينتزع اللقب للمرة الأولى من أعرق وأعتى الفرق الأوروبية المشاركة.

أقيمت الجولة في ريبادورو وشهدت دراما مثيرة بعد أن انطلق القمزي من المركز الثامن في السباق الرئيسي، وتمكن من الوصول إلى المركز الرابع خلال مجريات السباق، وحافظ على مركزه حتى ختام المنافسة، وضمن له هذا المركز الحصول على لقب البطولة، وبالفعل تفوق البطل بالحفاظ على مركزه وعدم المجازفة حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي، معلناً فوز القمزي بالبطولة ولقب العالم لفئة الفورمولا2، وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخ الرياضة الإماراتية وفريق أبوظبي، في حين حل ثانياً على العالم السويدي بيري لوندن برصيد 35 نقطة وثالثاً الفرنسي نيلسون مورين برصيد 23 نقطة.

وتوجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، كما هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة النادي، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، وأكد الرميثي أن اللقب لم يأتِ من فراغ، وأن التفوق كان مستحقاً للبطل الإماراتي بعد أن صمد طيلة جولات البطولة وحصد المراكز الأولى في كل جولة، وقال: «تفوق القمزي لم يأتِ من فراغ، حيث أنه حقق لقب الجولة الأولى التي أقيمت في ليتوانيا، وحصد المركز الثالث في محطة النرويج، وكان في المراكز الأولى طيلة الموسم لكي يتوج في الختام باللقب، ويتمكن من إهداء الرياضة الإماراتية لقباً غالياً ومشرف لنا جميعاً». وأضاف: أهم ما في المنافسة أيضاً هو أن القمزي تمكن من انتزاع اللقب من أبطال القارة الأوروبية وخرج للمرة الأولى من احتكار هذه القارة للقب ليكون أول بطل من خارج أوروبا ينال المركز الأول ويرفع أيضاً علم الإمارات وسط أعلام الدول التي حازت على هذا اللقب في السابق.

وعبر ناصر الظاهري راديو مان راشد القمزي عن فرحته الكبيرة بما حققه البطل الشاب والإنجاز، وقال: سيظل هذا اللقب ذكرى مهمة بالنسبة للقمزي، حيث إنه الأول عالمياً له في هذه البطولة وأول فوز له بلقب بطولة العالم أيضاً في ثاني بطولة مهمة بعد بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، القمزي أدى المطلوب منه طيلة فترات السباق وكان التفاهم بيني وبينه هو أن يصل إلى أحد المراكز الأربعة الأولى مهما كان، وبالفعل هو ما تحقق، لم أكن أريد المجازفة بأن يتقدم أكثر للأمام، واتفقنا معاً أن يحافظ على هذا المركز حتى ختام السباق ونهاية المنافسة.

من ناحيته، عبر جيدو كابليني عن سعادته الكبيرة بحصول القمزي على لقب البطولة، حيث أكد أنه لم يتوقع أبداً فوزه باللقب في ثاني موسم له في المنافسة، خاصة أن القمزي لا يزال في مرحلة اكتساب الخبرة بالنسبة له وقال: «شاركنا للمرة الأولى في الموسم الماضي في البطولة، ولم أكن أتوقع بصراحة أن نحرز اللقب حيث إن أي فريق يحتاج إلى سنوات من المشاركة لكي يحقق الفوز، أو أي متسابق على وجه الدقة، ولكن القمزي كان أهلاً للتفوق حيث أبدع من أول جولة واستمر في إحراز المراكز الأولى حتى إحراز اللقب والفوز بأحد أهم ألقاب الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ما قام به القمزي هو معجزة بكل المقاييس ويستحق عليه كل إشادة وتقدير». وقال كابليني: عندما أشاهد الشاب راشد وهو يتفوق على أسماء قديمة وعريقة في البطولة فإنني أرى مشروع بطل ناجح وقادم بشدة للرياضة البحرية الإماراتية، ولي شرف أن أكون قد أشرفت على تدريب وإعداد المتسابق للمشاركة، وأن أكون أحد من ساهم في ذلك، تذكروا اسم القمزي جيداً فهو البطل الواعد في أغلب الرياضات البحرية للإمارات.