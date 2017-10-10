«الأندية الأبطال» تدشن موسم الدراجات العربية بالجزائر

الشارقة (الاتحاد)

يدشن الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، موسمه الرياضي 2017-2018، ببطولة الأندية العربية للأندية الأبطال التي تستضيفها مدينة بسكرة الجزائرية خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد 8 أندية من الإمارات والجزائر والعراق وليبيا وتونس والمغرب وتتوزع على ثلاثة سباقات تبدأ بالفرق ضد الساعة لمسافة 53 كلم وسباق الفردي ضد الساعة لمسافة 38 كلم وانتهاء بسباق الفردي العام لمسافة 167 كلم.

وتتوالى أنشطة الاتحاد بإقامة الملتقى الأول لرياضة الدراجة الجبلية وبطولة الدراجة الجبلية الأولى التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 28 أكتوبر ولغاية 1 نوفمبر المقبل، وتستضيف مصر، البطولات العربية لدراجات الطريق لفئات الكبار والشباب والناشئين والإناث بمشاركة ما يزيد على 14 اتحاداً وطنياً خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، ويختتم الموسم الرياضي للاتحاد للعام الحالي بالبطولة العربية الثامنة للمضمار التي ستقام بإمارة الشارقة بدولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر المقبل.

كانت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للدراجات قد اعتمدت في وقت سابق تعيين مشرفين وحكام لهذه البطولات حيث تم تعيين خالد بشير من السودان مشرفاً على البطولة العربية للأندية والحكم صالح بن صالح من الجزائر حكم عام يعاونه الحكم مصطفى جمعة بلقاسم من ليبيا مع نخبة من حكام الدراجات المساعدين من البلد المستضيف الجزائر.