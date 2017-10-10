الشعفار: «ميداليات آسيا» دافع لمزيد من النجاح

عماد النمر (دبي)

عادت إلى البلاد أمس بعثة منتخب الدراجات بعد المشاركة الناجحة في منافسات كأس آسيا للمضمار التي أقيمت في تايلاند، وحصد فيها منتخبنا ميداليتين ذهبيتين للمرة الأولى في تاريخ اللعبة وميداليتين بروزيتين، محققاً بذلك إنجازاً مشرفاً.

كان في استقبال البعثة في مطار دبي الدولي أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، ونايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد، وأحمد العبدولي مدير إدارة المنشآت الشبابية والرياضية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعبد الله حسن الخبير الفني في إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة، وطوقت الورود أعناق البعثة تثميناً للإنجاز.

ووجه أسامة الشعفار كلمة شكر للاعبين والجهاز الفني والإداري، وأثنى على جهود اللاعبين بقيادة يوسف محمد ميرزا الذي نجح في مهمته كقائد نجح بفضل خبرته في دعم جهود اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق نتائج رفعت راية الإمارات خفاقة، مشيراً إلى أن ما تحقق يؤكد أن المسيرة المقبلة ستكون أفضل، لاسيما مع العمل الاحترافي للنجم يوسف ميرزا لتطوير أداء اللاعبين.

وأعرب الشعفار عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس البعثة عبد الكريم الزرعوني ومدير المنتخبات علي سعيد الوالي والمدرب شريف عبد الله والإداري معاذ المنصوري والفني أحمد معيوف والأخصائي جون، ونجوم الفريق بقيادة النجم يوسف ميرزا وأحمد يوسف المنصوري ومحمد يوسف المنصوري ومحمد حسن المروي وماجد البلوشي، ومتمنياً للجميع التوفيق وتحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة.

وأعرب عبد الكريم الزرعوني رئيس البعثة عن شكره وامتنانه للاستقبال الطيب والحفاوة البالغة، مشيداً بالتعاون الإيجابي بين إدارة البعثة واللاعبين والجهاز الفني والعمل الجماعي الذي أثمر عن تحقيق إنجازات رائعة.

وقدم نجم الإمارات يوسف ميرزا الشكر لرئيس الاتحاد على الكلمات الطيبة النابعة من القلب والتي تعبر عن الترابط الذي يجمع بين أسرة دراجات الإمارات، وأكد أن النتائج التي تحققت هي حلم انتظرنا كثيراً لتحقيقه، ونحمد الله على توفيقه وبالتأكيد أن الطموح في تحقيقه تطلب منا ومن مجلس الإدارة ولجنة المنتخبات الكثير من الجهد والعمل المنظم، ونأمل في مواصلة مسيرتنا الناجحة حتى يكون القادم أفضل.

من جانبه أكد علي سعيد الوالي مستشار الاتحاد، مدير المنتخبات الوطنية، والأب الروحي للاعبين، أن البطولة جاءت قوية وشارك فيها 14 منتخباً من أفضل منتخبات القارة الآسيوية لكن نجومنا كانوا على قدر الثقة، ونجحوا في المنافسة بقوة وتحقيق أول ميداليتين ذهبيتين على المستوى القاري، بالإضافة إلى مستواهم المتميز الذي يعتبر نتاج عمل 5 سنوات، وأشاد الوالي بالانضباط الذي يتميز به منتخب الكبار، وقدم التهنئة لمجلس الإدارة وللاعبين، متمنياً أن تتواصل الإنجازات في البطولات العربية والخليجية والقارية المقبلة.

بدوره، أعرب عبد الناصر عمران الشامسي، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، عن فخره واعتزازه بالإنجاز المشرف الذي حققه نجوم الإمارات وفوز قائد الفريق يوسف ميرزا والنجم المتألق أحمد المنصوري بأول ميداليتين ذهبيتين على المستوى القاري، وهو إنجاز رائع يتحقق للمرة الأولى منذ إشهار الاتحاد، ويؤكد أن العمل يسير بمنهجية طموحة وخطط وبرامج مدروسة نهدف من خلالها إلى تحقيق أفضل النتائج، وصولاً لتحقيق حلمنا في الفوز بميدالية على المستوى الأولمبي.