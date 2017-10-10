7 سنوات من العطاء في أكاديمية «أم الإمارات»

أبوظبي (وام)

أكملت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية سبعة أعوام من العمل والإنجاز تمثل مرحلة مهمة من تاريخ هذه المؤسسة العريقة التي تأسست في أكتوبر 2010، وتسعى الأكاديمية منذ ذلك الوقت جاهدة وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» إلى جعل الرياضة عنصرا أساسيا في الحياة اليومية للمرأة الإماراتية بما يضمن لها تبني أسلوب حياة صحي ونشط ويعزز غرس قيم الروح الرياضية في الوعي العام للدولة.

وكرست الأكاديمية - التي تترأس مجلس إدارتها الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان - جهودها لنشر وتيسير ممارسة الرياضة النسائية في الدولة وتبني استراتيجيتها مركزة على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية وتسهيل الأنشطة المجتمعية وإدارة المواهب المحلية وتطويرها بجانب جهودها التعليمية والبحثية.

وتحقيقا للتفويض الخاص بها تعقد أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية شراكات مع مجلس أبوظبي الرياضي وغيره من الكيانات الحكومية والاتحادات الرياضية الأخرى المعنية كما أنشأت في الآونة الأخيرة إدارة متخصصة في التعليم والأبحاث بهدف تحديد وملء الفجوات التعليمية فيما يتعلق بالنشاط البدني في أنحاء البلاد.

ولأن الإدارة تهدف إلى التفاعل المنتظم مع المجتمع الإماراتي تستضيف الأكاديمية سلسلة من الندوات والتدريبات الرياضية الشهرية وتشرف على عدد من المشاريع البحثية ودراسات الحالة التي تدرس المشهد الحالي للرياضة النسائية في الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم وأبوظبي على وجه الخصوص.