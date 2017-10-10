ماريا «تصطاد» لقب بطولة الشيخة فاطمة للرماية بالمغرب

حسن رفعت (مراكش)

توجت الرامية الكازاخستانية ماريا ديمترينكو بطلة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» ببطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات التي تستضيفها مراكش بعد نهائي ماراثوني ولا أروع بينها والراميات الست اللاتي تأهلن إلى النهائيات، وفي مقدمتهن وصيفة البطولة الإيطالية جيسكا روسي صاحبة ذهبية دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 ومواطنتها سيلفانا ستانكو صاحبة المركز الثالث والميدالية البرونزية، واللبنانية ري باسيل التي حلت رابعة.

وعقب الختام قام اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة بتتويج الفائزات في حضور سعيد مهير الكتبي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى المغرب، وعبد العظيم الحافي الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرماية، وعبد العزيز مسفوي رئيس نادي مراكش، وأحمد سالم الراشدي نائب الرئيس المساعد للخدمات المصرفية للمؤسسات المجتمعية رئيس الائتمان للحسابات الاستراتيجية بمصرف أبوظبي الإسلامي ولؤي حسن النعيم المدير التنفيذي للبطولة.

وشهد النهائي تنافساً مثيراً وانتهى بتتويج الكازاخستانية ماريا بالمركز الأول والميدالية الذهبية وشهادة مشاركة والجائزة المالية ومقدارها 10 آلاف دولار أميركي، فيما حصلت وصيفتها الإيطالية جيسكا على الميدالية الفضية و7 آلاف دولار، وحصلت الإيطالية سلفانا على الميدالية البرونزية و5 آلاف دولار، ونالت اللبنانية ري باسيل صاحبة المركز الرابع و3.500 دولار ونالت المغربية ياسمين ماريجي صاحبة المركز الخامس 2500 دولار ونالت المصرية نورهان المنياني صاحبة المركز السادس و1500 دولار.

وجاءت مشاركة رامياتنا فاطمة محمد وعائشة الياسي إيجابية بكل المقاييس، حيث استفدن فنيا من المشاركة برغم قصر فترة الإعداد وظروف الرمي بأسلحة من المغرب لم يسبق لهن التدريب بها من قبل إلا أنهن كانتا موفقتين وأدت كل منهن واجبها وكانتا محل اهتمام وإعجاب الجميع.