مريم بنت محمد بن زايد نموذج يحتذى به للمرأة الإماراتية

أبوظبي (وام)

توالت ردود الأفعال بمناسبة قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بتحويل الأولمبياد الإماراتي الخاص إلى منظمة مستقلة، برئاسة فخرية لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان.

وأشادت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، باختيار سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة فخرية لمنظمة الأولمبياد الخاص، وقالت: قرار تحويل الأولمبياد الإماراتي الخاص إلى منظمة مستقلة، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد تاريخي يتماشى مع سياسة الدولة الحكيمة في توفير متطلبات النجاح والتميز لكل مواطنيها، رجالاً ونساء.

وأضافت: تحويل الأولمبياد الخاص إلى منظمة مستقلة سيخدم هذا التوجه من خلال تخصيص الجهود وحصرها في عمل المنظمة، إضافة إلى توفير المتطلبات اللازمة كافة لتحقيق الأهداف المرجوة، سواء المتطلبات المادية من خلال الدعم المالي المناسب، أو المتطلبات البشرية بوجود كوادر إدارية ناجحة في هذا المجال وقادرة على قيادة الدفة بنجاح.

وأكدت السويدي، أن سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان مثال يحتذى به للمرأة الإماراتية في أفعالها وأقوالها وفكرها والطريقة التي تدير بها العمل.