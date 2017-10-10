مريم بنت محمد بن زايد نموذج يحتذى به للمرأة الإماراتية

أبوظبي (وام)
توالت ردود الأفعال بمناسبة قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بتحويل الأولمبياد الإماراتي الخاص إلى منظمة مستقلة، برئاسة فخرية لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان.
وأشادت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، باختيار سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة فخرية لمنظمة الأولمبياد الخاص، وقالت: قرار تحويل الأولمبياد الإماراتي الخاص إلى منظمة مستقلة، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد تاريخي يتماشى مع سياسة الدولة الحكيمة في توفير متطلبات النجاح والتميز لكل مواطنيها، رجالاً ونساء.
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وأكدت السويدي، أن سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان مثال يحتذى به للمرأة الإماراتية في أفعالها وأقوالها وفكرها والطريقة التي تدير بها العمل.
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