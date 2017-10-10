اليوم.. إغلاق التسجيل في جراند سلام أبوظبي للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

يغلق الاتحاد الدولي للجودو اليوم التسجيل للمشاركة في أبوظبي جراند سلام للجودو التي تقام في صالة آرينا بمدينة زايد الرياضية من 26 وحتى 28 أكتوبر الحالي، ووصل عدد الدول المشاركة حتى أمس 48 دولة من بينها 6 دول عربية.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالوفود المشاركة في البطولة، التي يشرف مجلس أبو ظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على تنظيمها للمرة الأولى.

وأكد محمد بن ثعلوب خلال اتصال هاتفي مع المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو جاهزية الإمارات لاستضافة الحدث يشارك فيه أكثر من 350 لاعبا ولاعبة. وأكدت منتخبات البرتغال ورومانيا، وإسبانيا والجبل الأسود (مونتينيغرو) مشاركتها بجانب الأردن التي رفعت عدد الدول العربية المشاركة إلى 6 دول، وهي منتخبات المملكة المغربية التي تشارك بعدد 10 لاعبين ولاعبات كأكبر الوفود العربية بجانب مصر التي تشارك باللاعب الدولي رمضان درويش في وزن تحت 100 كجم، ولبنان باللاعب ناصيف الياس في وزن تحت 90 كجم،ويشارك منتخب الأردن باللاعب يونس عيال سلمان في وزن تحت 73 كجم وتأتي مشاركة الجودو السوداني لأول مرة باللاعب عمرو محمد الأمين في وزن تحت 73 كجم وتضم قائمة منتخب الإمارات مستضيف البطولة 5 لاعبين هم خليفة الحوسني في وزن تحت 66 كجم، راشد المشجري في وزن تحت 60 كجم، وفيكتور في وزن تحت 73 كجم،ومهيل في وزن تحت 90 كجم، وايفان في وزن تحت 100 كجم.

وذكر محمد بن ثعلوب ان اللاعب الدولي توما الحائز على ذهبية البطولة الماضية في وزن تحت 81 كجم وبرونزية الأولمبياد الأخير لن يشارك في البطولة نسبه لتأثره بالإصابة التي لحقت به خلال معسكر كرواتيا الماضي لذلك فضل الجهاز الفني للمنتخب الأول عدم مشاركته في البطولة ليكون في جاهزية تامة للاستحقاقات القادمة جولات 2018 ودورة الألعاب الصيفية لعام 2020.التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث يتواجد اللاعب بجانب المنتخب الذي يستعد لجراند سلام أبوظبي المقبل في طوكيو، قبل السفر إلى فرنسا للمرحلة الأخيرة من الاستعدادات لجراند سلام طوكيو في ختام الموسم والذي يقام في يومي الثاني والثالث من ديسمبر القادم.