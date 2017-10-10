اليوم.. إغلاق التسجيل في جراند سلام أبوظبي للجودو

أبوظبي (الاتحاد)
يغلق الاتحاد الدولي للجودو اليوم التسجيل للمشاركة في أبوظبي جراند سلام للجودو التي تقام في صالة آرينا بمدينة زايد الرياضية من 26 وحتى 28 أكتوبر الحالي، ووصل عدد الدول المشاركة حتى أمس 48 دولة من بينها 6 دول عربية.
ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالوفود المشاركة في البطولة، التي يشرف مجلس أبو ظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على تنظيمها للمرة الأولى.
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وذكر محمد بن ثعلوب ان اللاعب الدولي توما الحائز على ذهبية البطولة الماضية في وزن تحت 81 كجم وبرونزية الأولمبياد الأخير لن يشارك في البطولة نسبه لتأثره بالإصابة التي لحقت به خلال معسكر كرواتيا الماضي لذلك فضل الجهاز الفني للمنتخب الأول عدم مشاركته في البطولة ليكون في جاهزية تامة للاستحقاقات القادمة جولات 2018 ودورة الألعاب الصيفية لعام 2020.التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث يتواجد اللاعب بجانب المنتخب الذي يستعد لجراند سلام أبوظبي المقبل في طوكيو، قبل السفر إلى فرنسا للمرحلة الأخيرة من الاستعدادات لجراند سلام طوكيو في ختام الموسم والذي يقام في يومي الثاني والثالث من ديسمبر القادم.