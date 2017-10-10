أسامة أحمد (دبي)

وقع نادي دبي لأصحاب الهمم بمقره مذكرة تفاهم مع شركة «الإمارات للمزادات» من أجل دعم النادي والتعريف بأنشطته المختلفة وتحفيز القطاعات الحكومية والخاصة للتعاون معه حتى يحقق كل منتسب له طموحاته المطلوبة حيث ستتولى الشركة تنظيم المزادات الخيرية وتخصيص ريعها لصالح النادي وتدريب أعضائه على إدارة المزادات باحترافية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أمس بحضور عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس إدارة الإمارات للمزادات وماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم. وقال محمد عبدالكريم جلفار، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن استراتيجية النادي والمؤسسة بأهمية تفعيل الشراكة المجتمعية بين مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة دعماً لأنشطة وبرامج أصحاب الهمم والاستثمار الذي من شأنه أن يلهم هذه الشريحة الفاعلة لمواصلة مشوار التغلب على العقبات وتأكيد قدراتهم في المجتمع بوصفهم أصحاب إنجازات وإبداعات مستمرة.

وأضاف: أن المذكرة ستكون خطوة إلى الأمام نحو إيجاد مجتمع خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم من أجل الوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة ودعم وتمكين الأفراد والأسر للقيام بأدوارها. وأشار إلى أن الاتفاق من شأنه زيادة تبادل الخبرات ونقل المعرفة ودعم جهود كل من النادي والشركة في مجال العمل الخيري وخدمة مجتمعنا على الصعد كافة، مثمناً الدور المجتمعي الذي تضطلع به الشركة، وهو ما يجسد المسؤولية الاجتماعية لديها. من ناحيته أشاد عبد الله مطر المناعي بدور نادي دبي لأصحاب الهمم وجهوده في توفير سبل كافة لدعم أصحاب الهمم لتمكينهم من تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والتطوير الدائم للخدمات المقدمة لهم وابتكار الحلول للتحديات التي تعيق دمج هذه الفئة في المجتمع. وأشار المناعي إلى أن «الإمارات للمزادات» تحرص على تسخير خبراتها الطويلة في مجال تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية وما تملكه من تقنيات متطورة ونظم مزايدة حديثة لدعم جهود نادي دبي لأصحاب الهمم وفعالياته وأنشطته الاجتماعية والإنسانية بما يعود بالنفع والخير والفائدة على أعضاء النادي وجميع أصحاب الهمم بالدولة. من جانبه أكد ماجد العصيمي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار سعي النادي لترجمة خطته الاستراتيجية بما يعزز جهوده نحو تسخير كافة الإمكانات المتاحة لأعضائه وتوفير أكبر عدد من الرياضات التي تتناسب مع قدراتهم وتؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية محلياً ودولياً مشيراً إلى أن مجالات التعاون بين الجانبين تشمل توفير الشركة البرامج والدورات التدريبية المتخصصة لأعضاء النادي.