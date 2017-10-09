كايزسلاوترن (رويترز)
حققت ألمانيا فوزاً ساحقاً 5-1 على أذربيجان بفضل هدفين من الموهوب ليون جوريتسكا، لتختتم مشوارها بعشرة انتصارات في عشر مباريات، وتعادل رقماً قياسياً في تصفيات كأس العالم.
وضمنت ألمانيا الانتصار الذي رفع رصيدها إلى 30 نقطة في المجموعة الثالثة بأداء قوي في الشوط الثاني، وسجلت أربعة أهداف أخرى، بعد أن تعادلت أذربيجان لفترة وجيزة. وعادل المنتخب الألماني رقم إسبانيا القياسي في تصفيات كأس العالم 2010 بانتصاره العاشر، لكنه يمتلك فارق أهداف أفضل مما حققه الإسبان.
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وفاجأت أذربيجان أصحاب الأرض عندما أدركت التعادل، عبر راميل شيدييف في الدقيقة 34 بعد هجمة مرتدة.
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وسجل جوريتسكا هدفه الثاني في الدقيقة 66 قبل أن يختتم إيمري تشان الأهداف بتسديدة من 25 متراً.