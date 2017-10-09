كايزسلاوترن (رويترز)

حققت ألمانيا فوزاً ساحقاً 5-1 على أذربيجان بفضل هدفين من الموهوب ليون جوريتسكا، لتختتم مشوارها بعشرة انتصارات في عشر مباريات، وتعادل رقماً قياسياً في تصفيات كأس العالم.

وضمنت ألمانيا الانتصار الذي رفع رصيدها إلى 30 نقطة في المجموعة الثالثة بأداء قوي في الشوط الثاني، وسجلت أربعة أهداف أخرى، بعد أن تعادلت أذربيجان لفترة وجيزة. وعادل المنتخب الألماني رقم إسبانيا القياسي في تصفيات كأس العالم 2010 بانتصاره العاشر، لكنه يمتلك فارق أهداف أفضل مما حققه الإسبان.

وأجرت ألمانيا سبعة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت 3-1 على أيرلندا الشمالية في بلفاست الخميس الماضي لتضمن التأهل، وتقدمت عبر جوريتسكا بهدف مذهل بكعب القدم في الدقيقة الثامنة.

وفاجأت أذربيجان أصحاب الأرض عندما أدركت التعادل، عبر راميل شيدييف في الدقيقة 34 بعد هجمة مرتدة.

لكن ألمانيا حسمت المباراة عندما أحرز فاجنر هدفه الخامس في خمس مباريات دولية في الدقيقة 54، وأضاف أنطونيو روديجر الهدف الثالث بعد عشر دقائق أخرى.

وسجل جوريتسكا هدفه الثاني في الدقيقة 66 قبل أن يختتم إيمري تشان الأهداف بتسديدة من 25 متراً.