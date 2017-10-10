الأرجنتين تبحث عن 3 نقاط على ارتفاع 2850 متراً

مونتيفيديو (أ ف ب)

تدخل الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي متاهة الحسابات المعقدة أمام المضيفة الإكوادور الليلة، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأميركية الجنوبية لمونديال كأس العالم 2018، والذي يجد المنتخب الأرجنتيني نفسه أمام احتمال الغياب عنه للمرة الأولى منذ العام 1970.

وتحتاج الأرجنتين إلى الفوز على الإكوادور في كيتو، على ارتفاع يقارب 2850 متراً عن سطح البحر، لتضمن على الأقل احتلال المركز الخامس في مجموعة أميركا الجنوبية، والذي يؤهل إلى خوض ملحق ضد نيوزيلندا، يتأهل الفائز منه إلى كأس العالم.

وتبدو الحسابات في هذه المجموعة شديدة التعقيد، فالبرازيل المتصدرة هي الوحيدة التي ضمنت إحدى البطاقات الأربع للتأهل المباشر. أما البطاقات الثلاث الأخرى، وبطاقة الملحق، فلا تزال موضع تنافس بين ستة منتخبات هي الأوروجواي (28 نقطة)، تشيلي وكولومبيا (26 نقطة في المركزين الثاني والثالث)، البيرو والأرجنتين (25 نقطة في المركزين الرابع والخامس)، والباراجواي السادسة مع 24 نقطة.

وفي حال فوزها، تضمن الأرجنتين على الأقل احتلال المركز الخامس وخوض الملحق، نظراً إلى أن البيرو وكولومبيا يتواجهان في الجولة الأخيرة التي ستشهد أيضاً لقاءات بين الباراغواي وفنزويلا، الأوروجواي وبوليفيا، والبرازيل وتشيلي.