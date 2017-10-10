السيسي لصلاح: شكراً .. أسعدت المصريين

القاهرة (الاتحاد)

حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح أمس على استقبال لاعبي المنتخب المصري الأول وجهازهم الفني والإداري، وذلك على هامش الندوة التثقيفية التي أقامتها للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بمركز المؤتمرات الجديد بالتجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقدم الرئيس المصري التهنئة للاعبي المنتخب وجهازهم الفني والإداري على التأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا 2018، بعد 28 عاماً من آخر مشاركة لمصر في المونديال بالبطولة التي أقيمت في إيطاليا 1990.

وكان المنتخب المصري تأهل رسميا مساء أمس الأول إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018 بعد فترة غياب طويلة، وذلك بفوزه على نظيره الكونجولي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وحرص السيسي على تجاذب أطراف الحديث مع لاعبي المنتخب المصري وأعضاء الجهاز الفني والإداري وكذلك مسؤولي الاتحاد المصري الذين رافقوا المنتخب، وخص الرئيس المصري محمد صلاح مهاجم المنتخب وصاحب هدفي منتخب بلاده في المباراة الأخيرة، بتحية خاصة وتقدير على الجهد الذي بذله اللاعب مع المنتخب موجه له شكره على إسهامه في إسعاد و«فرحة» المصريين من خلال الهدفين اللذين أحرزهما في اللقاء، خاصة أن اللاعب تحمل الضغوط النفسية لتسديد ركلة الجزاء الحاسمة في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وهو يحمل على عاتقه تحقيق حلم 100 مليون مصري.

كما دارت بعض الأحاديث الودية بين الرئيس وبين لاعبي المنتخب وأبدى خلالها الرئيس المصري احترامه وتقديره للاعبي المنتخب، قائلاً لهم: «تقديري لكم ولكل الجهد الذي بذلتموه وعلى قدر جهدكم، نجحتم في إسعاد المصريين، الجميع سعيد بكم»، كما وجه السيسي الشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، ونجاحهم في قيادة المنتخب إلى إنجاز كبير طال غيابه.

وطالب الرئيس المصري لاعبي منتخب بلاده بأن يكونوا على قدر الإنجاز الكبير، مع مواصلة العمل من أجل تقديم صورة مشرفة للكرة المصرية في كأس العالم بروسيا 2018، متمنيا أن ينجح المنتخب في مواصلة إسعاد الجماهير المصرية والعربية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد هنأ الشعب المصري على الإنجاز الذي حققه المنتخب إلى نهائيات كأس العالم عقب نهاية المباراة مباشرة، معرباً عن خالص سعادته لما قدمه لاعبو المنتخب وجهازهم الفني من أداء مشرف على مدار مباريات التصفيات.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يستقبل فيها الرئيس المصري لاعبي منتخب بلاده حيث كانت المرة الأولى في فبراير الماضي بمطار القاهرة، عقب العودة من الجابون بعد بطولة الأمم الأفريقية والتي حقق فيها المنتخب المصري المركز الثاني وتوج منتخب الكاميرون بكأسها.