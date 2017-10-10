السفير المصري يشيد بالتفاعل الإماراتي الرسمي والشعبي

أبوظبي (وام)

أشاد وائل السيد محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، بالتفاعل الإماراتي الرسمي والشعبي مع إنجاز المنتخب المصري فور انتهاء مباراته أمس مع الكونغو، والتي ضمن من خلالها رسمياً المقعد الثاني للعرب - بعد المملكة العربية السعودية - في كأس العالم المقبلة «روسيا 2018».

وقال: «تابعنا بكل حب ردة الفعل الفورية على المستوى الرسمي، عبر تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي قال فيها: «مبروك يا مصر.. ومبروك لكل العرب.. صعود المنتخب لكأس العالم.. ليلة عربية جميلة.. أفرحتم قلوبنا من المحيط للخليج.. كبيرة يا مصر دايماً»، وتغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي قال فيها:«إنجاز آخر مشرف للعرب جميعاً.. كل التهاني للقيادة والشعب المصري الشقيق».

وأكد السفير المصري أن المشاعر الصادقة التي عبر عنها الشعب الإماراتي الشقيق عبر مسيرات الفرح التي انطلقت فور انتهاء المباراة، عكست حجم العلاقات العميقة التي تربط الشعبيين الإماراتي والمصري.. وقال:«فرحنا جميعاً بتأهل المنتخب السعودي كأول العرب المتأهلين لكأس العالم، وها نحن نحتفل جميعاً بصعود المنتخب المصري، معرباً عن خالص أمنياته بالتوفيق لباقي المنتخبات العربية التي ما زالت تمتلك حظوظاً للصعود»، وأوضح أن المشاركة الرسمية والشعبية لقيادة وشعب الإمارات تعكس متانة العلاقات التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به في كل المجالات.