صحافة العالم تزف الفراعنة لكأس العالم

محمد حامد (دبي)

في استطلاع للرأي، عبر حساب الاتحاد الرياضي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يرصد حظوظ المنتخب المصري في الذهاب بعيداً في مونديال روسيا 2018، وتحديداً إلى ما هو أبعد من مرحلة المجموعات، صوت الغالبية لخيار تحقيق منتخب الفراعنة نتائج جيد في كأس العالم «روسيا 2018»، وجاء في سؤال استطلاع الرأي: «بعد تأهل مصر لمونديال روسيا 2018، هل ترى أن صلاح ورفاقه يمكنهم الذهاب إلى ما هو أبعد من مرحلة المجموعات ؟»

65 % قالوا، نعم مصر يمكنها أن تعبر الدور الأول للمونديال، وتتألق في أرض القياصرة، فيما يرى 35 % أن الأمر يبدو صعباً، خاصة أن قرعة مرحلة المجموعات لم تجر بعد، ومن ثم يصعب التكهن بمسيرة منتخب الفراعنة في الحدث الكروي الأكبر والأهم في عالم كرة القدم، ويبدو أن موجة التفاؤل والثقة الكبيرة من الجمهور العربي في قدرات المنتخب المصري له ما يبرره، خاصة أن مصر تملك جيلاً واعداً بقيادة محمد صلاح، وأحمد حجازي، ورمضان صبحي، وغيرهم من النجوم الذين ينشطون في البريميرليج، وغيره من دوريات أوروبا.

كما أن المنتخب المصري لديه عناصر جيدة من النادي الأهلي الذي يسير بخطى جيدة في بطولة أفريقيا، وهو مرشح قوي لبلوغ مونديال الأندية في أبوظبي نهاية العام الجاري، الأمر الذي سيكون له مفعول السحر في كسر الحاجز مع «الكرة العالمية».

محمد صلاح هو بطل مشوار التأهل والعودة إلى كأس العالم بعد انتظار 28 عاماً، صلاح لم يكن قد ولد بعد حينما شاركت مصر في مونديال 1990، وبالنظر إلى أنه أحرز لمصر 5 أهداف، وصنع ثنائية في 5 مباريات، وهو هداف التصفيات الأفريقية حتى الآن، فإن ما تكتبه الصحافة العالمية، وكذلك العربية عنه كان أمراً طبيعياً.